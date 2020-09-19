Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz отзывает в России 493 автомобиля 

Car.ru 2 часа назад
Mercedes-Benz отзывает в России 493 автомобиля
Фото: Car.ru
Mercedes-Benz организовал в России очередную отзывную кампанию. Под нее попадут 493 транспортных средства AMG C-Класс, GLC (тип 253), AMG GT (тип 290), выпущенные в период 2018-2019 годов.
Причиной отзыва стали проблемы в работе программного обеспечения, в частности, несоответствие требованиям спецификации блока управления ESP. Владельцев указанных моделей проинформируют в частном порядке, отмечается в статье "Росстандарта".
Россияне получат электронное письмо или телефонный звонок, оператор сообщит о ближайшем сервисном центре компании в нашей стране, где произведут ремонт отозванного транспортного средства. Платить водителям не нужно, все работы проведут совершенно бесплатно.
Также на сайте есть специальный список VIN-кодов, где владельцы могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль немецкого бренда под отзывную кампанию. Совершить проверку можно на нескольких государственных порталах — easy.gost.ru и на Авто.ру.
Если номер авто совпадает с перечисленными, водителям предлагают связаться с сервисным центром и согласовать время, когда можно приехать на бесплатный ремонт.
Видео дня. ЦКАД-3 готов на 98%
Car.ru: последние новости
Как научиться водить на “механике”? Как научиться водить на “механике”? Показали фото экстремальной версии внедорожника Ford Bronco Показали фото экстремальной версии внедорожника Ford Bronco Polestar: Электромобили «грязнее» моделей с ДВС Polestar: Электромобили «грязнее» моделей с ДВС
Комментарии
Автоновости , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
В Китае начался автомобильный бум
В Китае начался автомобильный бум
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
Lexus готовит маленький премиальный кроссовер LBX
Lexus готовит маленький премиальный кроссовер LBX
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение