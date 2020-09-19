Mercedes-Benz отзывает в России 493 автомобиля 

Mercedes-Benz организовал в России очередную отзывную кампанию. Под нее попадут 493 транспортных средства AMG C-Класс, GLC (тип 253), AMG GT (тип 290), выпущенные в период 2018-2019 годов.

Причиной отзыва стали проблемы в работе программного обеспечения, в частности, несоответствие требованиям спецификации блока управления ESP. Владельцев указанных моделей проинформируют в частном порядке, отмечается в статье "Росстандарта".

Россияне получат электронное письмо или телефонный звонок, оператор сообщит о ближайшем сервисном центре компании в нашей стране, где произведут ремонт отозванного транспортного средства. Платить водителям не нужно, все работы проведут совершенно бесплатно.

Также на сайте есть специальный список VIN-кодов, где владельцы могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль немецкого бренда под отзывную кампанию. Совершить проверку можно на нескольких государственных порталах — easy.gost.ru и на Авто.ру.

Если номер авто совпадает с перечисленными, водителям предлагают связаться с сервисным центром и согласовать время, когда можно приехать на бесплатный ремонт.