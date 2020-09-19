Как научиться водить на «механике»? 

Современный авторынок предлагает широкий спектр автомобилей с автоматическими коробками. Однако в последнее время начала возвращаться мода на машины с МКПП. Также, для начинающих автолюбителей, в качестве первого авто все же рекомендуют машину с "механикой".

Чтобы правильно управлять таким автомобилем, необходимо четко изучить теорию, чтобы точно знать, где какая передача и на какой скорости лучше переключаться.

В классическом исполнении механическая коробка имеет пять передач. Причем пятая — это самая экономная в плане расхода топлива.

Также следует изучить расположение и функционал ножных педалей. Слева на право: сцепление, тормоз, газ. Трогаться с места нужно с выжатым сцеплением, включенной первой передачей, плавно нажимая на газ и отпуская сцепление. Чем плавнее манипуляции, тем больше шансов тронуться плавно.

Важно помнить, что начинать движение назад можно только тогда, когда автомобиль полностью остановился.