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Как научиться водить на «механике»? 

Car.ru 2 часа назад
Как научиться водить на «механике»
Фото: Car.ru
Современный авторынок предлагает широкий спектр автомобилей с автоматическими коробками. Однако в последнее время начала возвращаться мода на машины с МКПП. Также, для начинающих автолюбителей, в качестве первого авто все же рекомендуют машину с "механикой".
Чтобы правильно управлять таким автомобилем, необходимо четко изучить теорию, чтобы точно знать, где какая передача и на какой скорости лучше переключаться.
В классическом исполнении механическая коробка имеет пять передач. Причем пятая — это самая экономная в плане расхода топлива.
Также следует изучить расположение и функционал ножных педалей. Слева на право: сцепление, тормоз, газ. Трогаться с места нужно с выжатым сцеплением, включенной первой передачей, плавно нажимая на газ и отпуская сцепление. Чем плавнее манипуляции, тем больше шансов тронуться плавно.
Важно помнить, что начинать движение назад можно только тогда, когда автомобиль полностью остановился.
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