Автолюбителей разочаровала стоимость новой Skoda Octavia 

Российских автомобилистов разочаровала цена на новую модификацию Skoda Octavia четвёртой генерации. За самую бюджетную версию, получившую 1,6-литровый «атмосферник», потребуется выложить 1,338 млн руб.

В сравнении с предшественником, данная модель стоит на 198 000 дороже. Базовая модификация Octavia попадёт в Россию только в будущем году. Первой на российском автомобильном рынке появится вариация Ambition Plus, имеющая более мощную 1.4-литровую силовую установку «турбо». Данное транспортное средство будет стоить 1,398 млн руб. Топовая вариация Style Plus с аналогичным мотором оценили в 1,7 млн руб.

Для российского авторынка версия Octavia четвёртого поколения с 1.6 MPI на 110 «лошадей» получит пятискоростную МКПП и шестискоростную АКПП. Для 1.4 TSI на 150 лошадиных сил предусмотрена шестиступенчатая механическая КПП либо восьмискоростная автоматическая КПП. 2.0 TSI на 190 «лошадей» получит семидиапазонный DSG.