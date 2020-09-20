Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

По цене «Приоры»: В США Mercedes ML продали за 300 000 рублей 

Car.ru 4 часа назад
В США Mercedes ML продали за 300 000 рублей
Фото: car.ru
Российские блогеры купили Mercedes за 300 тысяч рублей. Кроссовер обошелся в 5 раз дешевле его рыночной стоимости.
ML 350 с дизельным двигателем достался блогерам с известного YouTube-канала. Несмотря на пятилетний пробег автомобиля, внешне он выглядел идеально. Цепь привода ГРМ и рычаги подвески оказались также рабочими.
Основной проблемой в "мерсе" был запущенный двигатель с черным фильтром и заклеенным воздухосборником. Это и понятно. Техническое обслуживание автомобиля в США стоит очень дорого. Новыми владельцами Mercedes ML 350 была проделана немалая работа по ремонту. После смыва масла проводка и разъемы расплавились. Пришлось перебирать инжекторы и сверлить новую резьбу, чтобы закрепить чистые форсунки.
После восстановительного ремонта Mercedes ML 350, который обошелся блогерам канала Bucket Buddy по цене "Приоры", с легкостью прошел тест-драйв. Осталось заменить только поворотники, купив новые предохранители всего за 50 рублей.
Видео дня. ЦКАД-3 готов на 98%
Car.ru: последние новости
Водитель Tesla обвиняется в том, что «дремал во время движения» Водитель Tesla обвиняется в том, что «дремал во время движения» Как заделать царапину на кузове машины Как заделать царапину на кузове машины Как научиться водить на “механике”? Как научиться водить на “механике”?
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
«АвтоВАЗ» сэкономит миллионы на сборке Lada Vesta
«АвтоВАЗ» сэкономит миллионы на сборке Lada Vesta
В России взлетели цены на машины
В России взлетели цены на машины
Российский автогигант перешел на шестидневку
Российский автогигант перешел на шестидневку
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение