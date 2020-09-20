В США Mercedes ML продали за 300 000 рублей

Российские блогеры купили Mercedes за 300 тысяч рублей. Кроссовер обошелся в 5 раз дешевле его рыночной стоимости.

ML 350 с дизельным двигателем достался блогерам с известного YouTube-канала. Несмотря на пятилетний пробег автомобиля, внешне он выглядел идеально. Цепь привода ГРМ и рычаги подвески оказались также рабочими.

Основной проблемой в "мерсе" был запущенный двигатель с черным фильтром и заклеенным воздухосборником. Это и понятно. Техническое обслуживание автомобиля в США стоит очень дорого. Новыми владельцами Mercedes ML 350 была проделана немалая работа по ремонту. После смыва масла проводка и разъемы расплавились. Пришлось перебирать инжекторы и сверлить новую резьбу, чтобы закрепить чистые форсунки.

После восстановительного ремонта Mercedes ML 350, который обошелся блогерам канала Bucket Buddy по цене "Приоры", с легкостью прошел тест-драйв. Осталось заменить только поворотники, купив новые предохранители всего за 50 рублей.