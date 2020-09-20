Названы авто без обязательного прогрева перед стартом 

Эксперты издания «Автовзгляд» назвали модели автомобилей, которые не требуют обязательного прогрева мотора перед началом движения. По словам специалистов, основной фактор — наличие в авто современного двигателя, устойчивого к износу цилиндро-поршневой системы.

Речь идет о впрысковых моторах, в которых инженерам удалось частично нивелировать вредное воздействие конденсата топлива на стенках цилиндров при холодном пуске, который смывал масляную пленку, приводя к преждевременному износу мотора.

Ярким примеров автор статьи назвал двигатель серии Gamma 1.4 л. и 1.6 л, которые устанавливаются на Hyundai Solaris и Kia Rio. В них разработчики применили метод «сухой» гильзовки, который заключается в применении алюминия в изготовлении гильз. В сочетании с качественным моторным маслом риск износить двигатель при старте «на холодную» стремится к нулю, отмечают эксперты.