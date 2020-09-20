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Названы авто без обязательного прогрева перед стартом 

Павел Тиунов 58 минут назад
Названы авто без обязательного прогрева перед стартом
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» назвали модели автомобилей, которые не требуют обязательного прогрева мотора перед началом движения. По словам специалистов, основной фактор — наличие в авто современного двигателя, устойчивого к износу цилиндро-поршневой системы.
Речь идет о впрысковых моторах, в которых инженерам удалось частично нивелировать вредное воздействие конденсата топлива на стенках цилиндров при холодном пуске, который смывал масляную пленку, приводя к преждевременному износу мотора.
Ярким примеров автор статьи назвал двигатель серии Gamma 1.4 л. и 1.6 л, которые устанавливаются на Hyundai Solaris и Kia Rio. В них разработчики применили метод «сухой» гильзовки, который заключается в применении алюминия в изготовлении гильз. В сочетании с качественным моторным маслом риск износить двигатель при старте «на холодную» стремится к нулю, отмечают эксперты.
Также устойчивы к суровому российскому климату дизельные двигатели, которые ставят на Renault Duster и Toyota Land Cruiser 200. Моторы этой группы изготовлены из прочных сплавов, а при наличии достаточного количества масла и охлаждающей жидкости двигатели легко переживут зиму, резюмирует автор статьи.
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Автоновости , Hyundai , Renault Duster , Kia , Hyundai Solaris , Toyota , Toyota Land Cruiser , Renault , Kia Rio , АвтоВзгляд
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