3 мифа, на которые ведутся водители 

Эксперты издания «Свободная пресса» перечислили утверждения , которые принимаются водителями на веру, не имея при этом под собой никаких оснований. Речь идет о кроссоверах, бензине и моторном масле.

Убеждение в том, что кроссовер — это почти внедорожник, не верно, отмечает автор статьи. Этот тип авто не зря имеет приставку «паркетный», поскольку в большинстве случаев используется только на асфальтовом покрытии. По этой причине в Европе, Китае и Америке совершенно не пользуются популярностью полноприводные кроссоверы ибо в них в городе или на трассе нет никакой необходимости. Утверждение, что «паркетник» может бороздить бездорожье — маркетинговый ход, говорится в статье. Поэтому для этих целей автолюбителям следует рассматривать иную категорию авто.

Другой миф — мол, на высокооктановом бензине машина едет лучше. Эксперименты показали, что если в бак вместо рекомендованного 92-го бензина залить 95-й, то показатели несомненно улучшатся, но лишь на 1-1,5%. Например, мотор мощностью 120 л.с. вдобавок приобретет еще одну лошадиную силу. Стоит ли оно того, решать водителю. Впрочем, в одном только случае утверждение будет верно: когда речь идет о высокофорсированных двигателях.

Наконец, утверждение о том, что в мотор лучше чаще заливать дешевое масло, чем реже, но дорогое, может быть верно только отчасти, уверяет автор статьи. Все потому, что в каждом случае интервал замены смазки должен подбираться индивидуально в зависимости от режима использования авто: если машина чаще всего ездит по пробкам в городе, менять масло надо чаще, если в основном авто передвигается по трассам, то можно не торопиться с обращением на СТО. При этом лить в двигатель следует качественное дорогое масло. Так, вероятность нарваться на подделку стремится к нулю.