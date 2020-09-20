Как изменятся ПДД 

Минтранс разработал проект поправок к ПДД, ужесточающий требования к людям на самокатах и правила стоянки для автомобилистов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Документ вводит понятие «Средство индивидуальной мобильности» (СИМ) — устройство для передвижения, имеющее одно или несколько колес. В это понятие входят ролики, самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи.

Как отмечает «Коммерсант», если поправки одобрят, 15-летний подросток на электросамокате и девятилетний ребенок на роликах будут считаться пользователями СИМ, а не пешеходами. Они должны будут подчиняться новым нормам.

По новым правилам, дети 7-14 лет смогут кататься по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам без сопровождения взрослых. Подростки и взрослые на СИМ смогут ездить и по полосе для велосипедистов. Когда движение пользователя СИМ пересекается с пешеходными дорожками, он должен соблюдать скоростной лимит в 20 километров в час и давать пешеходам приоритет в движении.

Когда никакой инфраструктуры для езды на СИМ нет, поправки разрешают выезд на обочину или правый край проезжей части (и движение навстречу потоку) с ограничением по скорости в 60 километров в час. Для такой поездки у СИМ должен быть электродвигатель, белая фара спереди, тормоза, звуковой сигнал и световозвращатели.

Поправки запрещают въезжать на СИМ в зону действия знака «Кроме лиц, использующих СИМ» или знака «Движение на велосипедах запрещено», также запрещено ездить на СИМ пьяным. Штрафы для пользователей СИМ введет отдельный законопроект.

Кроме того, поправки вводят запреты для автомобилистов — на остановку на островках направляющих и островках безопасности. Также водителей обяжут уступать дорогу при выезде с прилегающей территории не только пешеходам, но и людям на СИМ.

Законопроект вводит новый знак 8.26 «Зарядка для электромобилей», а также синий, красный и зеленый цвета дорожной разметки, и отменяет старые требования к аптечке, огнетушителю и знаку аварийной остановки — теперь они могут быть любыми.

Как сообщал «Рамблер», с 1 июля власти приготовили для российских автомобилистов три нововведения: новые правила регистрации тюнинга, поправки в технический регламент Таможенного союза, усложняющие ввоз некоторой техники, и тесты на хронический алкоголизм.

С начала июля водителям, которые хотят добавить на авто силовые бамперы, газобаллонное оборудование, экспедиционный багажник или прицеп, нужно заранее проходить расширенные технические испытания, а затем зарегистрировать авто в ГИБДД

Кроме того, с 1 июля в страну запретили ввозить праворульные самосвалы, экскаваторы, грузовики с манипуляторами, тягачи, пассажирские автобусы и праворульную технику категорий М2 и М3.