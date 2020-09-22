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Некоторых россиян освободят от штрафов за нарушение ПДД 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Некоторых россиян освободят от штрафов за нарушение ПДД
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Российских водителей спецтранспорта захотели освободить от уплаты штрафов в случае нарушения ПДД. Соответствующий законопроект разработали в ЛДПР, пишут «Известия».
По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, нововведения коснутся только машин экстренных служб с включенными маячками, выполняющих задание, например, по доставке человека в больницу или по тушению пожара. Мигалок на автомобилях депутатов это не коснется.
По закону, машина экстренных служб с включенными маячками и звуковым сигналом может нарушать некоторые правила дорожного движения, если выполняется неотложное служебное задание. Среди таких нарушений — выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, превышение скорости, несоблюдение правила остановки-стоянки. В таких случаях водитель должен обеспечить безопасность движения.
Сейчас уличные камеры фиксируют нарушения всех авто за исключением машин ГИБДД. В отношении таких штрафов водителям спецтранспорта приходится писать объяснительные, чтобы их аннулировали. В отдельных случаях работодатели иногда обязывают работника оплатить сумму. «В Минздраве, например, разбираться не хотят, спускают вниз и говорят — пусть оплачивают водители скорой. Ты нарушил, ты и плати, с твоей зарплаты вычитается», — добавил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, член фракции ЛДПР Юрий Напсо.
Нилов отметил, что подобная проблема решена в Москве, но очень актуальна для регионов. Например, в Сочи скорая помощь оплачивает штрафов на 300-500 тысяч рублей в месяц.
Авторы проекта закона ждут отзыв правительства, чтобы в скором времени внести документ в Госдуму.
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Автоновости , Юрий Напсо , Ярослав Нилов , Минздрав РФ , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , ЛДПР , ГИБДД , газета "Известия"
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