Акция «День без автомобиля» пройдет в Москве 22 сентября 

Акция "День без автомобиля" пройдет 22 сентября в Москве в двенадцатый раз. К ней присоединится руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский и сотрудники ведомства, рассказал он в понедельник ТАСС.
"Всемирный день без автомобиля отмечается с 22 сентября 2008 года. Я стараюсь принимать участие в этой акции всегда, и 2020 год не станет исключением. В этот раз сотрудники департамента также активно поддержали акцию и приедут на работу на экологичных видах транспорта или откажутся от использования потребляющих топливо транспортных средств", — рассказал Кульбачевский.
По словам руководителя департамента, акция проводится для того, чтобы показать горожанам, что передвигаться по столице удобно не только на личных автомобилях. Теперь все больше москвичей используют городской общественный транспорт для ежедневных поездок.
"Сохранить экологию в оживленном мегаполисе непросто, но возможно, и Москве это удается. Добиться таких результатов стало возможным, в том числе благодаря системным мерам в области транспортной политики. За 10 лет количество выбросов от транспорта сократилось более чем на 60%", — сказал Кульбачевский.
Акция "День без автомобиля" проводится при поддержке правительства Москвы. Власти столицы призывают горожан в этот день пересесть на общественный транспорт, велосипеды или прогуляться пешком.