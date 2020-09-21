Акция «День без автомобиля» пройдет в Москве 22 сентября 

"Всемирный день без автомобиля отмечается с 22 сентября 2008 года. Я стараюсь принимать участие в этой акции всегда, и 2020 год не станет исключением. В этот раз сотрудники департамента также активно поддержали акцию и приедут на работу на экологичных видах транспорта или откажутся от использования потребляющих топливо транспортных средств", — рассказал Кульбачевский.