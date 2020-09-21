От дня до года: Kia запускает программу «автомобиль по подписке»

В понедельник, 21 сентября, компания Kia запустила в России программу автомобилей по подписке, которая действует на базе дилерских предприятий марки. На первом этапе по подписке доступны пять моделей: это Rio, K5, Seltos, Sportage и Sorento. В дальнейшем список машин в «подписном» парке будет расширяться.

Программа, получившая название KiaMobility, работает следующим образом: клиент может оформить подписку на любую из пяти перечисленных моделей на срок от одного дня до одного года. В компании пояснили, что программа удобна для тех, кто хочет провести длительный тест-драйв или нуждается в машине на период командировки. Также предусмотрена возможность подмены автомобиля на более комфортный — например, для поездки в отпуск или в путешествие.

Kia разработала собственную платформу управления автомобилями по подписке. В дальнейшем она будет дополнена интерактивной системой для дистанционного наблюдения за состоянием машины.

Отличие KiaMobility от аналогичных программ от других брендов заключается в том, что оператором программы выступает не сама компания, а дилерские центры — они занимаются заключением контрактов и обслуживанием клиентов.

На момент запуска программы автомобиль по подписке смогут взять жители Альметьевска, Брянска, Красноярска, Москвы, Нижнекамска, Обнинска и Санкт-Петербурга. Для этого нужно заполнить онлайн-заявку и забрать машину у выбранного дилера.