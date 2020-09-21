Водителей ждут неожиданные траты осенью 

Текущей осенью цены на техобслуживание авто и зимние покрышки вырастут в среднем на 20%, заявил изданию Ura.ru председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук . По его словам, подорожание связано с пандемией коронавируса.

Форманчук отметил, что из-за ограничительных мер, связанных с распространением инфекции, автосервисы потерпели значительные убытки, которые к концу года им необходимо покрыть. Кроме того, по его мнению, цены на услуги СТО напрямую зависят от курса доллара, который в последнее время заметно вырос. Вышеуказанные условия приведут к тому, что техобслуживание автомобилей в скором времени подорожает на 20%.

При этом следует ожидать рост цен на зимнюю резину (на 15-20%), а также на запчасти и страховые полисы.