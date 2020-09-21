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Водителей ждут неожиданные траты осенью 

Павел Тиунов 1 час назад
Водителей ждут неожиданные траты осенью
Фото: РИА Новости
Текущей осенью цены на техобслуживание авто и зимние покрышки вырастут в среднем на 20%, заявил изданию Ura.ru председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. По его словам, подорожание связано с пандемией коронавируса.
Форманчук отметил, что из-за ограничительных мер, связанных с распространением инфекции, автосервисы потерпели значительные убытки, которые к концу года им необходимо покрыть. Кроме того, по его мнению, цены на услуги СТО напрямую зависят от курса доллара, который в последнее время заметно вырос. Вышеуказанные условия приведут к тому, что техобслуживание автомобилей в скором времени подорожает на 20%.
При этом следует ожидать рост цен на зимнюю резину (на 15-20%), а также на запчасти и страховые полисы.
В начале сентября, как сообщал «Рамблер», ведущие автопроизводители повысили цены на ключевые и самые популярные в России модели автомобилей. Например, модельный ряд Renault подорожал в среднем на 20 тысяч рублей, Volkswagen — на 30-100 тысяч рублей, BMW — на 40-50 тысяч рублей.
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Автоновости , BMW , Volkswagen , Renault , Кирилл Форманчук
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