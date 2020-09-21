В РФ растут продажи китайских автомобилей

Специалисты независимой некоммерческой организации АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса в России) в обнародованном отчёте указали, что в стране зафиксирован рост продаж китайских автомобилей.

На сегодняшний день на автомобильном рынке России присутствует порядка десяти китайских брендов и многие из них в последнее время становятся всё популярнее у отечественных потребителей, что, соответственно, отражается на росте продаж. Если в целом рынок с января по июль «просел» на 19,3%, то бренды из Поднебесной в суммарном подсчёте повысили число реализованных в РФ автомобилей на 22,3%.