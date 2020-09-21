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В России растут продажи автомобилей от китайских производителей 

Car.ru и ещё 2 2 часа назад
В РФ растут продажи китайских автомобилей
Фото: Car.ru
Специалисты независимой некоммерческой организации АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса в России) в обнародованном отчёте указали, что в стране зафиксирован рост продаж китайских автомобилей.
На сегодняшний день на автомобильном рынке России присутствует порядка десяти китайских брендов и многие из них в последнее время становятся всё популярнее у отечественных потребителей, что, соответственно, отражается на росте продаж. Если в целом рынок с января по июль «просел» на 19,3%, то бренды из Поднебесной в суммарном подсчёте повысили число реализованных в РФ автомобилей на 22,3%.
Лучше всего ситуация с продажами обстоит у китайской компаний Haval и FAW, показавших рост продаж авто собственного производства на 82 и 91% соответственно. Успешно завоёвывают позиции на российском рынке бренды Geely и Chery, а также некоторые другие. Пока, конечно, ни одна компания из Китая не смогла войти в ТОП-25 наиболее популярных в РФ производителей авто, но тем не менее многие постепенно поднимаются вверх, оставляя позади бренды с мировым именем.
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Автоновости , Geely , Chery , FAW
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