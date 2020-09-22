В России на платных дорогах введут свободный поток

На автомагистралях России будет внедрена система «свободный поток».

Въезжать на платные автомобильные дороги водители смогут как через шлагбаум, так и в свободной форме. В случае безбарьерного въезда оплату будут брать при помощи электронного оборудования. Такое нововведение позволит сократить число пунктов сбора оплаты. Соответственно, очереди станут более свободными.

Заметим, что 22 сентября был принят законопроект, касающийся эксплуатации платных участков дороги. Согласно документу, использовать платную трассу можно будет на основании публичного договора.

После того, как данный закон вступит в силу, въезжать на платные трассы можно будет двумя способами. Первый - стандартный проезд через шлагбаум с оплатой на стойке. Второй - проезд с применение оплаты при помощи электронного средства. Если у водителя нет средства регистрации или он не пополнил счет, необходимо оплатить задолженность в течение 5 дней с момента проезда.