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Сокращение штата обошлось «АвтоВАЗу» в полмиллиарда рублей 

Motor.ru 2 часа назад
Сокращение штата обошлось «АвтоВАЗу» в полмиллиарда рублей
Фото: Twitter
«АвтоВАЗ» оптимизировал численность персонала за сцёт социальных программ, которые обошлись компании в 550 миллионов рублей, пишет «Лада. Онлайн» со ссылкой на одно из сообществ предприятия.
По данным портала, с 18 мая по 26 июня 2020 года на заводе действовали несколько социальных программ. Например, работникам пенсионного возраста и предпенсионерам предлагалось уйти на заслуженный отдых за единовременную выплату в размере семи среднемесячных зарплат либо получив на пенсионный счёт 360 тысяч рублей, которые потом будут ежемесячно перечисляться в течение пяти лет по шесть тысяч рублей. Сотрудницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, было разрешено продлить декрет до конца 2020 года с сохранением ежемесячного пособия.
Ещё один предложенный заводом вариант — увольнение по соглашению сторон с выплатой пяти зарплат либо переход к другим работодателям, в том числе тем, которые находятся на территории индустриального парка. При выборе последней опции сотруднику была обещана выплата в размере пяти месячных заплат либо 12 прожиточных минимумов по Самарской области — сейчас размер прожиточного минимума в Самарской области для трудоспособного населения составляет 11 421 рублей.
По неофициальным данным, программами воспользовались около тысячи человек, большинство из которых — пенсионеры и сотрудники предпенсионного возраста.
В конце августа стало известно, что «АвтоВАЗ» получил крупнейший госзаказ, в рамках которого предприятие должно поставить правительству 15 тысяч автомобилей. Чтобы выпустить требуемый объём машин, работники завода работают по субботам в течение шести недель с 22 августа по 26 сентября.
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Автоновости , Автоваз
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