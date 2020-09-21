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Peugeot Partner будут собирать в России 

Motor.ru и ещё 6 3 часа назад
Peugeot Partner будут собирать в России
Фото: Motor.ru
Компания Peugeot объявила о скором начале продаж Partner российской сборки. На конвейер калужского завода ПСМА встала модель предыдущего, второго поколения, в то время как в Европе уже продаётся следующая генерация французского «каблучка».
Partner ранее был представлен в России, однако позже покинул рынок. Теперь же модель вернулась в двух версиях: компактной с грузовым отсеком 1,8 метра (3,3 кубометра полезного объёма) и удлинённой 2,05 метра в длину (3,7 кубометра). При сложенных сиденьях полезный объём может быть увеличен до 3,7 и 4,1 кубометров соответственно. Грузоподъемность фургона составляет 732 килограмма, а погрузочная высота, в зависимости от версии, составляет 596 или 613 миллиметров.
В России фургон предложат с дизельным мотором HDi, а в качестве альтернативы будет доступен бензиновый VTi. Объём обоих агрегатов составляет 1,6 литра, мощность пока не указана. Трансмиссия — пятиступенчатая «механика».
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Удлинённый Partner стандартно оснащён правой боковой сдвижной дверью, а на полу имеются шесть анкерных колец для фиксации груза. Также в список базового оборудования входят антиблокировочная система (ABS), система распределения тормозных усилий (EBD), ESP, ЭРА-ГЛОНАСС, система помощи при старте на уклоне, центральный замок с пультом дистанционного управления, а также металлическая защита поддона картера.
Опционально пол, внутренняя обшивка стен и дверей могут быть покрыты ламинированной фанерой для лучшей шумоизоляции. Также за доплату можно заказать аудиосистему Peugeot Connect Sound с поддержкой CD, MP3, BlueTooth, AUX и USB, а также кондиционер.
Комплектации и цены в компании обещают назвать позже.
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Автоновости , Citroen , Peugeot , Peugeot Partner
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