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Первый серийный электрокар снимут с производства 

Motor.ru 2 часа назад
Первый в мире серийный электрокар снимут с производства
Фото: Motor.ru
Японская компания Mitsubishi решила снять с производства модель i-MiEV, которая считается первым в мире массовым электрокаром. Отставший от соперников компактный электромобиль перестанут выпускать до конца нынешнего фискального года, сообщает издание Nikkei.
Причина такого шага заключается как в жёсткой конкуренции в сегменте, так и в плохих показателях продаж. С момента своего появления в 2009 году i-MiEV вышел на рынки более 50 стран мира, включая Японию, страны Евросоюза и США. За это время Mitsubishi удалось реализовать в сумме только 32 тысячи экземпляров электромобиля.
В компании отметили, что не располагают финансовыми ресурсами, которые можно было бы направить на модернизацию i-MiEV. Однако Mitsubishi планирует заняться разработкой преемника «батарейного» хэтчбека совместно с Nissan, который является партнёром компании по альянсу. Базой для новой модели, которая будет представлена не ранее 2023 года, может стать платформа разработки Nissan — к примеру, новая CMF-EV, на которой построен кроссовер Ariya.
Mitsubishi i-MiEV стал первым электрокаром, вышедшим на российский рынок в 2011 году. Он оснащается электромотором мощностью 67 лошадиных сил и развивает скорость до 130 километров в час. Запас хода хэтчбека без подзарядки составляет всего 150 километров.
На старте продаж модель пользовалась популярностью в России, несмотря на цену в 1 799 000 рублей. В 2013 году Mitsubishi реализовала в стране более сотни электрокаров, что сделало Россию третьим по счёту крупнейшим рынком для i-MiEV. В 2016 году продажи хэтчбека прекратились.
По данным «Автостата», в августе рынок электрокаров в России вырос на 62 процента в годовом выражении. Спрос на «зелёные» автомобили подстегнула новинка от Audi — e-tron, вышедший на отечественный рынок в июне.
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Комментарии
Автоновости , Nissan , Audi , Mitsubishi , Mitsubishi i-MiEV , ЕС
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