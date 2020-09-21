Первый в мире серийный электрокар снимут с производства

Японская компания Mitsubishi решила снять с производства модель i-MiEV, которая считается первым в мире массовым электрокаром. Отставший от соперников компактный электромобиль перестанут выпускать до конца нынешнего фискального года, сообщает издание Nikkei.

Причина такого шага заключается как в жёсткой конкуренции в сегменте, так и в плохих показателях продаж. С момента своего появления в 2009 году i-MiEV вышел на рынки более 50 стран мира, включая Японию, страны Евросоюза и США. За это время Mitsubishi удалось реализовать в сумме только 32 тысячи экземпляров электромобиля.

В компании отметили, что не располагают финансовыми ресурсами, которые можно было бы направить на модернизацию i-MiEV. Однако Mitsubishi планирует заняться разработкой преемника «батарейного» хэтчбека совместно с Nissan , который является партнёром компании по альянсу. Базой для новой модели, которая будет представлена не ранее 2023 года, может стать платформа разработки Nissan — к примеру, новая CMF-EV, на которой построен кроссовер Ariya.

Mitsubishi i-MiEV стал первым электрокаром, вышедшим на российский рынок в 2011 году. Он оснащается электромотором мощностью 67 лошадиных сил и развивает скорость до 130 километров в час. Запас хода хэтчбека без подзарядки составляет всего 150 километров.

На старте продаж модель пользовалась популярностью в России, несмотря на цену в 1 799 000 рублей. В 2013 году Mitsubishi реализовала в стране более сотни электрокаров, что сделало Россию третьим по счёту крупнейшим рынком для i-MiEV. В 2016 году продажи хэтчбека прекратились.