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Названы самые ненадежные транспортные средства 

Car.ru 3 часа назад
Названы самые ненадежные транспортные средства
Фото: Car.ru
Специалисты рассказали, что самой ненадёжной машиной на протяжении пяти лет после приобретения является марка Land Rover.
Вторую позицию занял Renault. Третью ступень занимает Tesla. На четвёртой позиции оказался Nissan. Пятое место досталось Vauxhall.
Во время опроса, аналитики спрашивали у автомобилистов, имелись ли у их авто какие-то проблемы за последний год. У респондентов уточняли, сколько времени проходит ремонт и сколько это стоит.
Модификация Discovery Sport от Land Rover продемонстрировала надежность на 73,2 процента. Она имеет самое меньшее значение среди больших внедорожных версий. Вариации Range Rover назвали самыми ненадежными машинами в 2 категориях.
Модификация Evoque бренда Range Rover получила самый низкий балл среди семейных внедорожных вариаций. Её рейтинг надёжности составляет 82,9%. Версия Sport смогла набрать 74,3% среди роскошных внедорожников. Данную категорию возглавил Porsche Macan.
Модель S автобренда Tesla признали самым ненадёжным электрокаром (85,8%). А вот самым надежным признали Model 3 (99,6%).
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Автоновости , Nissan , Vauxhall , Tesla , Porsche Macan , Renault , Rover , Porsche , Land Rover
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