Названы самые ненадежные транспортные средства 

Специалисты рассказали, что самой ненадёжной машиной на протяжении пяти лет после приобретения является марка Land Rover

Вторую позицию занял Renault . Третью ступень занимает Tesla . На четвёртой позиции оказался Nissan . Пятое место досталось Vauxhall

Во время опроса, аналитики спрашивали у автомобилистов, имелись ли у их авто какие-то проблемы за последний год. У респондентов уточняли, сколько времени проходит ремонт и сколько это стоит.

Модификация Discovery Sport от Land Rover продемонстрировала надежность на 73,2 процента. Она имеет самое меньшее значение среди больших внедорожных версий. Вариации Range Rover назвали самыми ненадежными машинами в 2 категориях.

Модификация Evoque бренда Range Rover получила самый низкий балл среди семейных внедорожных вариаций. Её рейтинг надёжности составляет 82,9%. Версия Sport смогла набрать 74,3% среди роскошных внедорожников. Данную категорию возглавил Porsche Macan

Модель S автобренда Tesla признали самым ненадёжным электрокаром (85,8%). А вот самым надежным признали Model 3 (99,6%).