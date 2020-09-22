Как в городах России пробивают пробки на дорогах 

Во вторник проходит Всемирный день без автомобиля. Традиционно автомобилистов призывают хотя бы сутки не пользоваться личными машинами.

Цель акции — показать, как можно снизить пробки на дорогах и оздоровить экологическую ситуацию в городах. Правда, завтра все вернется на круги своя. Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, как реально сегодня решают проблему дорожных пробок в городах России.

Пересадят на трамвай

Новосибирцы в часы-пик проводят в пробках больше часа, а летом до дачи можно ехать весь вечер.

Но теперь у города есть понимание, куда и как двигаться. Одним из приоритетов станет развитие общественного транспорта. Принята комплексная схема организации транспортного обслуживания и дорожного движения до 2034 года. Об этом "РГ" рассказал заместитель руководителя управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин . Власти города делают ставку на развитие трамвая и городской железной дороги. А также автобусного и троллейбусного движения по выделенным полосам. Михаил Никулин убежден: развитие только улично-дорожной сети не спасет от пробок. Да и денег потребуется больше.

"Если строишь многоуровневую развязку и расширяешь дорогу, — поясняет он, — то повышаешь пропускную способность в локальном месте. А пробка перемещается на другой перекресток. Поэтому развязки нужно делать на каждом перекрестке. А в среднем их строительство обходится в 4-6 миллиардов рублей". Поэтому, резюмирует Никулин, заниматься только адаптацией улично-дорожной сети для возрастающего автопотока — путь в никуда. Необходимо как можно больше горожан пересадить на общественный транспорт.

Одна дорожная развязка стоит 4-6 миллиардов рублей — не каждый городской бюджет потянет. Дешевле развивать общественный транспорт

И это уже удалось сделать в Казани. Здесь давно занимаются развитием электротранспорта. К примеру, в этом году после открытия участка Большого Казанского кольца трамвай N 5 перевозит уже не 25 тысяч людей в день, а более 30 тысяч.

Объехать и припарковать

В Иркутске на первое место поставили другое направление. Здесь намерены создавать новые точки социально-деловой активности в разных районах города, рассказали "РГ" в мэрии. Это снимет напряженность в исторической части Иркутска.

Второе направление — создать единую транспортно-логистическую сеть с муниципалитетами, граничащими с Иркутском. И интегрировать ее в федеральную и региональную системы. Строить обходы, которые создадут кольцевую автодорогу вокруг Иркутска.

"Самые главные пробки образуются на основных магистралях и на въездах в город. Вот там очень нужны дублеры, развязки, широкие дороги", — согласен с иркутскими коллегами депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев.

Отдельный разговор — центр города: здесь улицы Нижнего Новгорода можно расширить только за счет строений. "А многие из них — объекты культурного наследия, их не снесешь. Поэтому предпочтение надо отдать парковкам", — уверен депутат. И платные парковки в историческом центре начали появляться лет пять назад. Сейчас процесс ускоряется. В этом году администрация города заключила концессионное соглашение по обустройству 5,3 тысячи парковочных мест.

Главное, правильно рулить

Обратить внимание на опыт столицы предлагает Рамиль Хайруллин , представитель Федерации автовладельцев России в Казани. Это может показаться странным, ведь в Москве тоже есть пробки, и часто очень серьезные. Но там есть эффективный метод, который поможет другим городам, и Казани в первую очередь, уверен Рамиль.

"В столице, — говорит он, — очень часто меняют схемы движения, чтобы смоделировать ситуации и понять, как лучше. У нас есть Центр организации движения с прекрасным оборудованием, который мог бы этим заняться. В Казани схемы десятилетиями не меняются".

Как выяснилось, есть чему поучиться и у Казани. Здесь работает адаптивная система управления дорожным движением 5-го поколения, рассказал глава комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков. Это позволяет организовать движение в режиме "зеленая волна" и обеспечить приоритетный проезд автобусов.

"Мы отменили левые повороты на магистральных улицах, — перечисляет чиновник, — ограничили въезд грузовиков в центр. Выделили полосы для общественного транспорта, создали парковки". В комплексе все это увеличило пропускную способность основных дорог на 18 процентов. И время проезда на них сократилось на 5-10 минут.

Впереди — строительство 356 километров новых улиц и дорог. Тогда средняя скорость в городе вырастет с 22 километров в час до почти 27 километров.