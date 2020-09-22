Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тысячи электроскутеров заполонили улицы Рима 

Мир24 4 часа назад
Тысячи электроскутеров заполонили улицы Рима
Фото: ТАСС
Хаос на дорогах Рима. Тысячи электроскутеров заполонили улицы итальянской столицы. Но правила езды водители не соблюдают, что вызывает возмущение местных жителей, передает «МИР 24».
Одна римлянка своими методами решила бороться против опасного транспорта. Она начала сбрасывать припаркованный у обочины транспорт на проезжую часть. Остановить ее смогли только полицейские. Пересесть на скутеры людей заставила загруженность дорог и крутые римские холмы. По местным законам, водителям альтернативного транспорта запрещено ездить по тротуарам и велосипедным дорожкам. Скорость должна быть не более 25 километров в час на улицах и не более шести — в пешеходных зонах. Но многие эти правила игнорируют.
Видео дня. В России хотят запустить «народный каршеринг»
Мир24: последние новости
Водитель Tesla уснул за рулем мчавшегося на большой скорости авто Водитель Tesla уснул за рулем мчавшегося на большой скорости авто Автостраховщики назвали топ-10 самых угоняемых авто в России Автостраховщики назвали топ-10 самых угоняемых авто в России Названы новые способы обмана при продаже подержанного автомобиля Названы новые способы обмана при продаже подержанного автомобиля
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
3 мифа, на которые ведутся водители
3 мифа, на которые ведутся водители
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
Россиянам назвали пять важнейших поправок в ПДД
Россиянам назвали пять важнейших поправок в ПДД
Новые ПДД: взяток будет больше
Новые ПДД: взяток будет больше
Видео
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
00:14
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение