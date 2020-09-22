Тысячи электроскутеров заполонили улицы Рима 

Хаос на дорогах Рима. Тысячи электроскутеров заполонили улицы итальянской столицы. Но правила езды водители не соблюдают, что вызывает возмущение местных жителей, передает «МИР 24».

Одна римлянка своими методами решила бороться против опасного транспорта. Она начала сбрасывать припаркованный у обочины транспорт на проезжую часть. Остановить ее смогли только полицейские. Пересесть на скутеры людей заставила загруженность дорог и крутые римские холмы. По местным законам, водителям альтернативного транспорта запрещено ездить по тротуарам и велосипедным дорожкам. Скорость должна быть не более 25 километров в час на улицах и не более шести — в пешеходных зонах. Но многие эти правила игнорируют.