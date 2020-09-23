Стартовало производство нового Nissan Qashqai 

В США началась сборка кроссовера Nissan Qashqai нового поколения.

Стало известно о планах известной автокомпании Nissan по производству автомобилей. В ближайшее время планируется запустить в производство 6 новых моделей авто, которые будут выставлены на американской торговой площадке.

Одной из новинок, ставшей на конвейер в американском городе Смирна (штат Теннесси), будет Nissan Rogue . На российском автомобильном рынке он известен, как Nissan Qashqai. Сборка кроссовера Rogue третьего поколения будет осуществляться целиком с помощью роботизированного оборудования.

Компания Nissan планирует внедрить в сборку своих автомобилей технологии дополненной реальности. За счет этого автомобильный бренд планирует синхронизировать все работы оборудования, чтобы выпускать абсолютно идентичные друг другу авто в рамках одной серии. Люди будут задействованы только в высококвалифицированных работах.

Nissan Rogue является довольно известной моделью авто, пользующейся большим спросом в США. К слову, за все 13 лет нахождения на рынке было реализовано 3 млн автомобилей.