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Стартовало производство нового Nissan Qashqai 

Car.ru и ещё 2 1 час назад
Стартовало производство нового Nissan Qashqai
Фото: Car.ru
В США началась сборка кроссовера Nissan Qashqai нового поколения.
Стало известно о планах известной автокомпании Nissan по производству автомобилей. В ближайшее время планируется запустить в производство 6 новых моделей авто, которые будут выставлены на американской торговой площадке.
Одной из новинок, ставшей на конвейер в американском городе Смирна (штат Теннесси), будет Nissan Rogue. На российском автомобильном рынке он известен, как Nissan Qashqai. Сборка кроссовера Rogue третьего поколения будет осуществляться целиком с помощью роботизированного оборудования.
Компания Nissan планирует внедрить в сборку своих автомобилей технологии дополненной реальности. За счет этого автомобильный бренд планирует синхронизировать все работы оборудования, чтобы выпускать абсолютно идентичные друг другу авто в рамках одной серии. Люди будут задействованы только в высококвалифицированных работах.
Nissan Rogue является довольно известной моделью авто, пользующейся большим спросом в США. К слову, за все 13 лет нахождения на рынке было реализовано 3 млн автомобилей.
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Автоновости , Nissan Rogue , Nissan , Nissan Qashqai
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