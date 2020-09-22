Каршеринг начал тестировать водителей на алкоголь

Уже давно идут дискуссии относительно необходимости оборудования машин каршеринга какими-либо устройствами, позволяющими не допускать за руль транспортного средства нетрезвого водителя. «Пионером» в этом плане оказалась компания «Делимобиль», запустившая тест на алкоголь для водителей.

В некоторых европейских государствах уже несколько лет практикуют установку алкозамков. Эта мера позволяет не допустить за руль водителя в состоянии алкогольного опьянения, но в этом случае может возникнуть и другая проблема. К примеру, водитель трезв и ничего не нарушает, а пассажир пьян и именно на его состояние может среагировать устройство. Поэтому вопрос с алкозамками для машин каршеринга в России всё ещё обсуждается, имея как сторонников, так и противников. «Делимобиль» нашла иное решение, запустив пилотный проект, позволяющий выявлять нетрезвых либо же чрезмерно уставших водителей.

Клиентам каршеринговой компании будут предлагать проходить тест на скорость реакции, используя специальное мобильное приложение. Водитель за установленное время должен, к примеру, правильно расставить геометрические фигуры. В случае если данный тест не будет пройден, клиент должен будет сделать фото в разных ракурсах, чтобы пройти идентификацию личности. С большой вероятностью пьяный водитель этого не сделает и, соответственно, не сможет управлять авто в состоянии алкогольного опьянения.