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В следующем году в России появятся две новые модели Subaru 

Motor.ru и ещё 2 4 часа назад
Subaru поставит в Россию две новые модели
Фото: © Subaru
В 2021-м компания Subaru намерена поставить российским дилерам две новые модели. На отечественном рынке появятся рестайлинговый кросс-хэтч XV и новый Outback.
Рестайлинговый Subaru XV дебютировал прошедшим летом. В США модель известна под именем Crosstrek. Кросс-хэтч отличается от предыдущей версии новым передним бампером и радиаторной решеткой с увеличенными секциями противотуманных фар. Помимо этого, семейство XV пополнилось версией Sport, которая оборудуется немного другими бамперами, массивными накладками из черного пластика на колесных арках, а также внедорожным режимом X-mode.
На американском рынке модель предлагается двухлитровыми или 2,5-литровыми атмосферниками мощностью от 154 до 185 лошадиных сил, а также в гибридном исполнении. Все модели оборудуются адаптивным круиз-контролем с системой удержания автомобиля в полосе. Обновленный Subaru XV поступит в продажу в России весной 2021 года.
© Subaru
Новый Subaru Outback для России представляет собой универсал, который дебютировал в США еще в апреле 2019 года. Однако до российских дилеров модель доберется только следующим летом. Модель нового поколения построена на модульной платформе SGP с большим содержанием высокопрочных сталей, повышенной на 70 процентов жесткостью кузова и на 50 процентов заднего подрамника.
«Шестой» Subaru Outback отличается более крупными бамперами и светодиодными противотуманными фарами. Кроме того, у кроссовера появилась новая решетка радиатора и слегка изогнутая головная оптика. На американском рынке Outback предлагается с 2,5-литровым двигателем мощностью 185 лошадиных сил и 2,4-литровой «турбочетверкой» с отдачей 264 лошадиные силы.
Стоимость новых моделей Subaru на российском рынке пока не раскрывается.
В начале июля на российском рынке появилась «прощальная» версия Subaru Legacy под названием Ultimate. Тираж серии составил всего 77 экземпляров. Седаны получили 2.5-литровый «оппозитник» мощностью 175 лошадиных сил, а также вариатор Lineartronic и полноприводную трансмиссию. Стоимость лимитированной серии — 2 699 900 рублей.
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Комментарии
Автоновости , Subaru , Subaru Outback , Subaru Legacy , Subaru XV
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