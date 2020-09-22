В России разработали новый ГОСТ по тонировке стёкол

В Российской Федерации разработали новый ГОСТ, позволяющий осуществлять тонировку автомобильных стёкол. Стандарт представляет собой часть масштабного пакета специальных поправок в ПДД, которые предложил Минтранс

По заявлению экспертов, новые правила гласят, что светопропускание тонировки должно быть не менее 70%. Раньше оно составляло 75%. При этом новый ГОСТ не позволит пользоваться «глухой» тонировкой.

В свою очередь сотрудники ГИБДД , как и прежде, будут отлавливать нарушителей с тонировкой, которая не соответствует ГОСТу и зеркальными либо цветными плёнками, наклеенными на стекла транспортных средств. Между тем, в зону риска попадают автолюбители, пользующиеся тонировочной плёнкой. Её запрещают, так как её наклеивание представляет собой внесение изменений в конструкцию стекол.

Чтобы полностью соблюдать правила тонировки, водителям придётся осуществлять заказ специальных стёкол для своего авто. Для этого требуется обратиться в компанию, изготавливающую тонированные стёкла по ГОСТу.