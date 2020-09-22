Илон Маск предупредил о грядущих проблемах Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск предупредил о трудностях, которые предстоит преодолевать компании при наращивании производства. Проблемы может создать зависимость автогиганта от крупных алюминиевых деталей.

В то время как мировые автопроизводители опасаются отказываться от тотальной автоматизации сборки, американский миллиардер не теряет надежду создать полностью автоматический суперзавод. Предприятие должно быть представлено в виде «машины, которая создает машину», передаёт Reuters.

Вместе с тем, у новой технологии имеется сложность. Дело в том, что традиционно кузова автомобилей изготавливают методом сборки нескольких металлических деталей, Маск же намерен заменить их на единую монолитную конструкцию.

В новом электрокаре Model Y автопроизводитель планирует заменить 70 компонентов на один модуль, изготовленный с помощью самой большой в мире машины для литья алюминия. Предполагается, что этот один компонент будет изготавливаться на крупнейшем в мире станке для литья алюминия на новом заводе Tesla в Бранденбурге, неподалёку от Берлина.

Такая технология может сократить количество этапов сборки. Однако пока что стоит задача преодолеть ожидающиеся сложности.

Tesla не впервые сталкивается с проблемами, связанными с новыми технологиями производства. Так, в 2018 году автогиганту пришлось запустить новую производственную линию в Неваде, чтобы исправить недостатки работы роботов.