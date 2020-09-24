Tesla со скидкой: анонсирован народный электрокар

Вечером 22 сентября на конференции Battery Day глава американской компании Tesla Илон Маск рассказал о грядущих планах компании. Один из самых амбициозных проектов ближайшего будущего — вывести на рынок бюджетный электрокар. Сейчас самая доступная машина марки — Model 3 — продается в США за $35 тыс., а бюджетная модель должна стоить всего $25 тыс. То есть, в пересчете на российскую валюту, примерно 1,9 млн рублей.

Илон Маск рассчитывает снизить стоимость электромобилей за счет оптимизации нового аккумулятора для Tesla. В новых машинах изменился формат ячеек батареи, которые в компании называют «4860». Как обычно, цифры обозначают размер цилиндрических ячеек диаметром 46 мм и высотой 80 мм. Маск утверждает, что они в шесть раз мощнее, чем предыдущие ячейки Tesla, и дают в пять раз большую энергетическую отдачу. В результате заявленный запас хода электромобилей должен увеличиться на 16% только за счет дизайна ячеек, подчеркнул Маск.

Доступная Tesla будет не только более эффективной, но также получит и новую систему автономного управления — автопилот пятого уровня. Такая категория автономности по классификацией SAE International, предполагает, что автомобиль может передвигаться без вмешательства человека, хотя органы управления у машины сохраняются и, при желании, можно водить самому.

Серийную Tesla по цене $25 тыс. Маск пообещал представить в 2023 году.

Два года назад Илон Маск уже говорил о том, что планирует представить недорогой электрокар. В августе этого года он даже упоминал некий доступный хэтчбек для европейского рынка. Там Tesla смогла бы составить активную конкуренцию бюджетному электрокару Volkswagen ID.3. Предполагается, что автомобиль будет производиться на берлинском заводе Tesla Gigafactory 4.

Планы новатора Маска подкреплены определенным успехом: в нынешней непростой эпидемиологической ситуации Tesla работает в плюс. За II квартал этого года выручка компании составила $6,04 млрд, при том что по прогнозу биржевых аналитиков ожидалось $5,37 миллиарда. Для Tesla это уже четвертый подряд квартал, когда реальная выручка превышает прогнозируемую. Чистая прибыль во II квартале составила $107 млн (в I квартале — $16 млн).

В ходе конференции Battery Day глава Tesla заявил также об еще одной цели — в будущем компания намерена производить до 20 млн электрокаров в год. В прошлом году автопроизводитель выпустил всего около 370 тыс. электрокаров, а все автокомпании суммарно произвели около 92 млн различных машин.

В России спрос на электротранспорт постепенно растет. В августе, по данным аналитического агентства «Автостат», было продан 81 новый электрокар, что на 62% превосходит результат аналогичного месяца прошлого года. Наиболее популярной стала новинка рынка — кроссовер Audi e-tron, его обладателями стали 29 россиян. На втором месте хетчбэк Nissan Leaf (22 шт), также в августе было продано по 10 кроссоверов Jaguar I-Pace и седанов Tesla Model 3

Пока что российские продажи небольшие, но электрокар Tesla по цене до 2 млн рублей найдет в России свою аудиторию, убеждена автор Youtube-блога «Лиса рулит» Елена Лисовская . Она периодически рассказывает на своем канале об эксплуатации автомобиля Tesla в России.

«Если будет действительно заявленная цена, то эта машина, безусловно, будет популярной, потому что продукция Tesla сейчас не столько электрокар, сколько целое сообщество фанатов. Людей, которые обожают эту машину», — поделилась мнением с «Газетой.Ru» Лисовская.

В то же время собеседница издания убеждена, что в России добиться серьезных продаж даже недорогого электромобиля сейчас трудно из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Пока правительство не создаст разветвленную сеть электрозаправок, автомобили на электрической тяге останутся уделом довольно состоятельных граждан, которые могут себе позволить заряжать машину на оборудованном придомовом паркинге или в гараже загородного дома, считает она.

Своеобразный ответ Илону Маску планировался и в России. Три года назад Минпромторг поддержал грантом разработку проекта Zetta тольяттинской компании. Предполагалось, что это будет один из самых доступных электрокаров в мире при базовой стоимости в 550 тыс. рублей. Всего в 2017-2018 году Минпромторг выдал в виде субсидий на проект 285 млн рублей, кроме того, разработчики получили льготный кредит от Фонда развития моногородов (49,5 млн руб.).