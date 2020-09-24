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Летающие автомобили Hyundai станут серийными к 2028 году 

Популярная механика и ещё 2 2 часа назад
Летающие автомобили Hyundai станут серийными к 2028 году
Фото: Популярная механика
В рамках выставки потребительской электроники CES-2020 в Лас-Вегасе компания Hyundai анонсировала создание личного воздушного транспорта — Personal Air Vehicle (PAV). В рамках проекта южнокорейский автопроизводитель намерен создать не только летательный аппарат, но и наземный беспилотник Purpose Built Vehicle (PBV), которые будут завязаны на разбросанные по всему городу хабы. Хаб будет служить местом посадки и взлёта PAV, а также точками сбора и отправления наземных PBV.
По задумке Hyundai такая организация транспортного сообщения позволит избавить мегаполисы от пробок и заодно дать возможность людям более рационального проводить время в пути, поскольку они не должны будут управлять летательными и наземными аппаратами. Ожидается, что коммерческие перевозки в новом формате начнутся уже в 2028 году, но для этого необходимо будет пройти испытания и провести сертификацию нового вида транспорта.
Тестовой площадкой для обкатки новой технологии выбран международный аэропорт Инчхон, расположен в городе-метрополии Инчхон близ столицы Республики Корея города Сеула. Крупнейший авиационный узел страны и один из крупнейших аэропортов мира позволит Hyundai развернуть необходимую инфраструктуру и изучить техническую возможность использования городского воздушного транспорта (UAM) в качестве шаттлов аэропорта. Кроме того, компании отработают технологии строительства вертодромов и аэропортов для городского воздушного транспорта, бизнес-модели использования UAM и коммуникационную инфраструктуру.
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Автоновости , Hyundai
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