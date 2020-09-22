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Росстандарт информирует об отзыве 3 923 автомобилей Infiniti 

Car.ru и ещё 1 1 час назад
В России отзывают 3 923 автомобилей Infiniti
Фото: Car.ru
Дефекты у проблемных экземпляров Infiniti обнаружены в конструкции подушек безопасности.
Информацию об отзыве машин Росстандарт разместил сегодня на своем официальном сайте. В ремонтных работах нуждаются 3 923 экземпляра Infiniti QX56 с кузовом Z62. Эти автомобили сошли с конвейера в период с 22 ноября 2009 года по 25 января 2013 года.
Проблема кроется в том, что из-за неправильного распределения взрывчатых компонентов внутри газогенератора при активации подушки безопасности может возникнуть избыточное давление газа. В результате газогенератор может выйти из строя и разрушится.
Официальный представитель Nissan в России, ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», уведомит всех владельцев проблемных машин посредством телефонных контактов или почтовых уведомлений.
Кроме того, обладатели QX56 могут сверить номер на сайте Auto.ru. Исходная информация передается Росстандартом в рамках соглашения.
Если авто подпадает под отзывную программу, владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать визит.
На всех автомобилях будет произведена замена подушки безопасности водителя.
Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев.
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Автоновости , Другое , Nissan
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