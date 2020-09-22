В России отзывают 3 923 автомобилей Infiniti

Все новости на карте

Дефекты у проблемных экземпляров Infiniti обнаружены в конструкции подушек безопасности.

Информацию об отзыве машин Росстандарт разместил сегодня на своем официальном сайте. В ремонтных работах нуждаются 3 923 экземпляра Infiniti QX56 с кузовом Z62. Эти автомобили сошли с конвейера в период с 22 ноября 2009 года по 25 января 2013 года.

Проблема кроется в том, что из-за неправильного распределения взрывчатых компонентов внутри газогенератора при активации подушки безопасности может возникнуть избыточное давление газа. В результате газогенератор может выйти из строя и разрушится.

Официальный представитель Nissan в России, ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», уведомит всех владельцев проблемных машин посредством телефонных контактов или почтовых уведомлений.

Кроме того, обладатели QX56 могут сверить номер на сайте Auto.ru. Исходная информация передается Росстандартом в рамках соглашения.

Если авто подпадает под отзывную программу, владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать визит.

На всех автомобилях будет произведена замена подушки безопасности водителя.

Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев.