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Hyundai выпустит 4,5 тысячи юбилейных Solaris для России 

Motor.ru и ещё 1 5 часов назад
Hyundai выпустит 4,5 тысячи юбилейных Solaris для России
Фото: © Hyundai
Компания Hyundai анонсировала появление юбилейной спецсерии Solaris, которая приурочена к 10-летию российского завода бренда. Всего будет выпущено 4,5 тысячи особых седанов, а к дилерам они поступят позже этой осенью. Цены объявят ближе к старту продаж.
Именно Solaris стал первой моделью, сошедшей с конвейера завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге в сентябре 2010 года. Спустя десять лет компания решила отметить это событие, выпустив ограниченную серию седанов тиражом 4,5 тысячи штук. Новинка создана на базе комплектаций Active Plus или Comfort, с моторами объёмом 1,4 либо 1,6 литра, которые сочетаются с шестиступенчатыми механической или автоматической коробками передач.
Уже известно, что на принадлежность к особой серии указывает эмблема «10 лет» на передних крыльях и в салоне Solaris. В список оснащения спецверсии входят хромированная решетка радиатора, 15-дюймовые легкосплавные диски, задние дисковые тормоза, функция регулировки рулевой колонки по вылету, центральный задний подголовник, USB для задних пассажиров, центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине, а также полноразмерное запасное колесо и коврики в салоне.
В исполнении Comfort юбилейный Solaris дополнен светодиодными ходовыми огнями, передними противотуманками и светодиодными фарами со статичной подсветкой поворотов. Кроме того для седана заявлены передний парктроник, задние датчики парковки, датчик света, климат-контроль, центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине, а также USB-разъем для задних пассажиров и коврики в салоне.
По итогам 2019 года Hyundai Solaris вошёл в топ-3 самых востребованных иномарок на российском рынке: модель разошлась в количестве 58 682 экземпляров. Популярнее оказались только Hyundai Creta (71 487 штук) и Kia Rio (92 475 штук), сборка которых налажена на том же петербургском предприятии.
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Комментарии
Автоновости , Hyundai , Kia , Hyundai Creta , Hyundai Solaris , Kia Rio
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