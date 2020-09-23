Hyundai выпустит 4,5 тысячи юбилейных Solaris для России 

Компания Hyundai анонсировала появление юбилейной спецсерии Solaris, которая приурочена к 10-летию российского завода бренда. Всего будет выпущено 4,5 тысячи особых седанов, а к дилерам они поступят позже этой осенью. Цены объявят ближе к старту продаж.

Именно Solaris стал первой моделью, сошедшей с конвейера завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге в сентябре 2010 года. Спустя десять лет компания решила отметить это событие, выпустив ограниченную серию седанов тиражом 4,5 тысячи штук. Новинка создана на базе комплектаций Active Plus или Comfort, с моторами объёмом 1,4 либо 1,6 литра, которые сочетаются с шестиступенчатыми механической или автоматической коробками передач.

Уже известно, что на принадлежность к особой серии указывает эмблема «10 лет» на передних крыльях и в салоне Solaris. В список оснащения спецверсии входят хромированная решетка радиатора, 15-дюймовые легкосплавные диски, задние дисковые тормоза, функция регулировки рулевой колонки по вылету, центральный задний подголовник, USB для задних пассажиров, центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине, а также полноразмерное запасное колесо и коврики в салоне.

В исполнении Comfort юбилейный Solaris дополнен светодиодными ходовыми огнями, передними противотуманками и светодиодными фарами со статичной подсветкой поворотов. Кроме того для седана заявлены передний парктроник, задние датчики парковки, датчик света, климат-контроль, центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине, а также USB-разъем для задних пассажиров и коврики в салоне.