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В России появился китайский электрокар за 2,3 миллиона рублей 

Motor.ru и ещё 1 3 часа назад
В РФ появился электрокар из Китая за 2,3 миллиона рублей
Фото: © JAC
Китайская компания JAC вывела на российский рынок пятиместный электрический хэтчбек iEV7S. Приём заказов на автомобиль, стоимость которого начинается от 2 299 000 рублей, откроется в России в октябре. Собирают электрокары в Казахстане на предприятии «СарыаркаАвтоПром».
Хэтчбек, который сама компания позиционирует как кроссовер, достигает в длину 4135 миллиметров, в ширину — 1750 миллиметров, а в высоту — 1560 миллиметров. Колёсная база равна 2490 миллиметрам — на 14 миллиметров больше, чем у хэтчбека Lada Granta. Дорожный просвет равен 130 миллиметрам.
До России автомобиль добрался в единственной комплектации Luxury. В список оснащения входят две подушки безопасности, система бесключевого доступа, подогрев передних сидений, зеркала с электроприводом, камеры кругового обзора и климат-контроль. Также имеется мультимедийная система с сенсорным экраном, парктроники, датчик света и противотуманки с подсветкой поворотов.
JAC iEV7S предлагают с электромотором мощностью 115 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента, разгоняющим хэтчбек с места до «сотни» за 11 секунд. Питается двигатель от батареи ёмкостью 39 киловатт-часов с жидкостным охлаждением, которая обеспечивает до 280 километров хода без подзарядки, а при постоянной скорости 60 километров в час — до 360 километров. JAC даёт гарантию на аккумулятор до восьми лет или 150 000 километров пробега.
В экспресс-режиме на заряд до 100 процентов от трёхфазной сети уйдёт час, а в обычном — около семи часов. Зарядить батарею от бытовой розетки можно за 12 часов.
iEV7S стал первым электрокаром и уже четвёртой моделью JAC, представленной на отечественном рынке. Помимо хэтчбека, россиянам предлагают кроссоверы S3 и S5, а также пикап T6, ранее являвшийся самым дорогим автомобилем марки со стартовой ценой 1 399 000 рублей.
Продажи электрических автомобилей в России в минувшем августе выросли на 62 процента по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Катализатором спроса стал кроссовер Audi e-tron, на котором остановили выбор 29 россиян. В целом за месяц в стране был реализован 81 новый электромобиль.
А в Москве тем временем началась установка 200 зарядных станций — к 2022-му сеть обещают расширить до 600. Терминалы для подключения электромобилей появятся в центре столицы, жилых районах, на вылетных магистралях, около торговых и бизнес-центров.
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Автоновости , Audi , Lada Granta , Lada
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