У Tesla Model S появится 1100-сильная версия 

Компания Tesla продолжает подогревать интерес к будущему электрокару Model S Plaid, который должен дебютировать в следующем году. На этот раз американский производитель поделился техническими подробностями.

Лифтбек Tesla Model S Plaid получит силовую установку с тремя электромоторами, комбинированная отдача которых составит около 1100 лошадиных сил. До «сотни» электрокар сможет разгоняться менее чем за две секунды, а преодолевать четверть мили будет за девять секунд. Максимальная скорость Model S Plaid — 320 километров в час.

Заявленный запас хода будущей новинки — 837 километров. Это почти на 200 километров больше, чем у самого дальнобойного электрокара американской компании — Model S Long Range. Каким образом новому электрокару удалось достичь таких показателей, пока не раскрывается.

Дизайн Model S Plaid тоже пока держится в секрете. В настоящий момент известно, что стоимость самого мощного серийного электромобиля составит 139 990 долларов (примерно 10,7 миллионов рублей по текущему курсу). Дебют Model S Plaid состоится в 2021 году.