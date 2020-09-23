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У Tesla Model S появится 1100-сильная версия 

Motor.ru 3 часа назад
У Tesla Model S появится 1100-сильная версия
Фото: © Tesla
Компания Tesla продолжает подогревать интерес к будущему электрокару Model S Plaid, который должен дебютировать в следующем году. На этот раз американский производитель поделился техническими подробностями.
Лифтбек Tesla Model S Plaid получит силовую установку с тремя электромоторами, комбинированная отдача которых составит около 1100 лошадиных сил. До «сотни» электрокар сможет разгоняться менее чем за две секунды, а преодолевать четверть мили будет за девять секунд. Максимальная скорость Model S Plaid — 320 километров в час.
Заявленный запас хода будущей новинки — 837 километров. Это почти на 200 километров больше, чем у самого дальнобойного электрокара американской компании — Model S Long Range. Каким образом новому электрокару удалось достичь таких показателей, пока не раскрывается.
Дизайн Model S Plaid тоже пока держится в секрете. В настоящий момент известно, что стоимость самого мощного серийного электромобиля составит 139 990 долларов (примерно 10,7 миллионов рублей по текущему курсу). Дебют Model S Plaid состоится в 2021 году.
В конце апреля компания Tesla выпустила прошивку для электрокаров Model S в топ-версии Performance. Электрокар стал динамичнее, чем Bugatti Chiron: разгон с места до 97 километров в час у двухтонной модели составил 2,3 секунды — на 0,1 секунды быстрее, чем у 1500-сильного французского гиперкара.
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Автоновости , Bugatti Chiron , Tesla , Bugatti , Tesla Model S
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