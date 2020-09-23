Новый Toyota Yaris запатентовали в России 

В базе Федерального института промышленной собственности появился патент на компактный хэтчбек Toyota Yaris четвёртого поколения. Такой «Ярис» под индексом XP210 был представлен в октябре минувшего года.

Патент был подан ещё в ноябре прошлого года, через месяц после премьеры модели, но был зарегистрирован лишь на этой неделе. Однако публикация изображений не означает обязательного появления модели на российском рынке: нередко автопроизводители получают патенты в различных странах, чтобы защитить интеллектуальную собственность от кражи.

Хэтчбек Toyota Yaris построен на модульной платформе GA-B, которая представляет собой вариацию ТNGA для компактных автомобилей длиной менее четырёх метров. Длина автомобиля составляет 3940 миллиметров, ширина — 1695 миллиметров, а высота — 1500 миллиметров. Колёсная база увеличилась со сменой поколения на 55 миллиметров и достигла 2550 миллиметров.

Федеральный институт промышленной собственности

Автомобиль предлагают с 1,0-литровым мотором мощностью 69 лошадиных сил, 1,5-литровым трёхцилиндровым двигателем, развивающим 120 сил, а также с гибридной силовой установкой THS II. В её состав входят 91-сильный бензиновый мотор объёмом 1,5 литра и электромотор с отдачей 80 сил. Для гибридного Yaris доступен передний или полный привод E-Four с электродвигателем на задней оси.

В список оснащения хэтчбека входят проекционный дисплей, акустическая система JBL, беспроводная зарядка и мультимедийная система Toyota Touch с сенсорным дисплеем. В Японии стоимость модели варьируется от 1 395 000 до 2 493 000 иен, или от 1 020 000 до 1 825 000 рублей по текущему курсу.

Ранее гибридный Toyota Yaris стал первым автомобилем, который прошёл краш-тесты по новой методике Euro NCAP. Японский хэтчбек продемонстрировал эталонную безопасность для небольшого семейного автомобиля и получил пять звёзд.