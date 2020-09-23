Названы признаки «убитого» автомобиля 

Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал признаки, которые при покупке выдадут автомобиль в плохом техническом состоянии.

Прежде всего специалист призвал обратить внимание на кузов — это самая дорогая деталь машины.

"Отсутствие ДТП по "пробивке" онлайн-сервисами ни о чем не говорит: в базу попадают не все столкновения", — сообщается в материале.

В то же время наличие ДТП не всегда означает необходимость отказаться от покупки автомобиля, так как аварии могут быть совсем незначительными.

Непременно стоит обратить внимание на разные тона окраски кузовных деталей. Аргумент о том, что краска выцветает неравномерно, не обоснован, подчеркнул эксперт. Он также призвал обращать внимание не только на толщину слоя краски, но и на крепеж деталей.

"С ним обойтись нежно при сборке-разборке сложнее", — пояснил эксперт.

Стоит быть внимательным, если машина затянута в пленку. Специалист предупреждает, что после ее снятия даже кузов в идеальном состоянии может потребовать перекраски.

Другой признак "убитой" машины — несоответствие деталей комплектации. Бывает, что при ремонте установили деталь, например бампер, который не соответствует оснащению автомобиля — ставится на более дешевые версии. При этом продавец может утверждать, что никакого ремонта не проводили и все детали "родные".

Особое внимание эксперт призвал уделить двигателю. Сизый или черный выхлоп должен насторожить покупателя.

"Не верьте, что нужно только форсунки промыть, поменять свечи или в крайнем случае маслосъемные колпачки. Конечно, выгоднее давить на недорогие и нестрашные причины, обходя истинные", — говорится в публикации.

Также он призвал не верить в заявления о незаправленном кондиционере — скорее всего, он неисправен и требует дорогого ремонта.

Насторожить должен и слишком чистый или слишком грязный двигатель. В обоих случаях продавец мог попытаться скрыть течи.

"Так что лучший вариант, когда в моторном отсеке вы видите только сухую пыль и грязь", — подытожил Милешкин.

Еще один важный момент — трансмиссия. Покупателю будет непросто обнаружить проблему — так как коробку передач можно увидеть только на подъемнике.

"Посему все внимание работе коробки при пробной поездке. В идеале — порулить самому", — посоветовал эксперт.

Признаком машины не в лучшем состоянии может быть расхождение оснащения автомобиля с заявленной комплектацией. Это легко заметить по салону. Например, при восстановлении автомобиля после ДТП владелец может сэкономить и вместо сидений с боковыми подушками безопасности установить более дешевые — без них. Эксперт призвал проверять наличие и работоспособность всех функций и систем, установленных в машине на заводе.

Кроме того, должен насторожить неряшливо собранный салон. Хорошие мастера качественно выполнят работу, в противном случае покупатель получит обилие "сверчков". Либо вовсе окажется, что машину халтурно восстановили после ДТП или затопления.

Милешкин призвал начинать "знакомство" с автомобилем с VIN-номера — это позволит пробить его по базам. Нежелание владельца предоставить его — повод немедленно прекратить общение.

В случае покупки некачественного подержанного автомобиля эксперт посоветовал быть готовым идти в суд и дойти до высших инстанций. Он пояснил, что продавец-частник или перекупщик ничего не гарантируют покупателю, а сертификат о гарантии от крупных салонов, включая официальных дилеров, далеко не всегда сработает как настоящая гарантия.