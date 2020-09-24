В США откажутся от продаж машин на бензине 

Власти Калифорнии планируют с 2035 года запретить продажу новых легковых и грузовых автомобилей с бензиновым двигателем, пишет Reuters.

Ведущий автомобильный рынок США переходит на электромобили для сокращения выбросов, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом . При этом жителям штата не будет запрещено владеть автомобилями на бензине или продавать их. Ньюсом призвал и другие штаты пойти на этот шаг. Представитель Белого дома Джадд Дир назвал решение тревожным и сказал, что отказ от машин на бензине уничтожит рабочие места и приведет к росту потребительских расходов.

У Калифорнии есть цель сократить выбросы парниковых газов к 2050 году на 80 процентов по сравнению с уровнем 1990 года. На штат приходится около 11 процентов всех продаж автомобилей в США.

Ране стало известно, что мобильный агрегатор такси Uber к 2030 году собирается использовать в США, Канаде и Европе только электромобили.