Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владельцев самокатов начнут штрафовать 

Deita.ru 46 минут назад
Владельцев самокатов начнут штрафовать
Фото: Deita.ru
Минтранс готовит масштабные поправки в ПДД, которые предполагают причисление в качестве полноценных участников дорожного движения владельцев самокатов, сегвеев и моноколёс, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Проект этих изменений проходит согласование специальной рабочей группой, в которую среди прочих входят депутаты Госдумы.
В Минтрансе предлагают штрафовать водителей самокатов за нетрезвую езду, а также многие другие нарушения, например, за превышение скорости, опасную езду или движение по дороге, которая предназначена для автомобилей.
Предполагается, что за лихачество на самокате россиян начнут штрафовать на 500-800 рублей. Это же относится и ко всем другим людям, которые управляют средствами индивидуальной мобильности.
По словам зампредседателя думского комитета по транспорту Владимира Афонского, штраф за подобные нарушения должен быть больше. Это обусловлено тем, что даже обладатель самоката может нанести большой урон здоровью пешехода в случае если он в него врежется.
В данный момент решается вопрос о том, кто и как будет контролировать таких водителей.
Видео дня. Средние выплаты по ОСАГО могут вырасти на 14%
Deita.ru: последние новости
Тарифы для блондинок пророчат в ОСАГО Тарифы для блондинок пророчат в ОСАГО Машинам с мигалками предлагают отменить штрафы за нарушения ПДД Машинам с мигалками предлагают отменить штрафы за нарушения ПДД Автолюбители смогут проверять ОСАГО водителей, попавших с ними в аварию Автолюбители смогут проверять ОСАГО водителей, попавших с ними в аварию
Комментарии
Автоновости , Госдума , Минтранс РФ , РИА "Дейта" , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые ненадежные транспортные средства
Названы самые ненадежные транспортные средства
Мать погибшего в ДТП актёра ввели в кому
Мать погибшего в ДТП актёра ввели в кому
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
Появились фотографии с места гибели Жулина
Появились фотографии с места гибели Жулина
Видео
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
00:14
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
ДТП
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
00:14
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение