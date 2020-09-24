Владельцев самокатов начнут штрафовать 

Минтранс готовит масштабные поправки в ПДД, которые предполагают причисление в качестве полноценных участников дорожного движения владельцев самокатов, сегвеев и моноколёс, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Проект этих изменений проходит согласование специальной рабочей группой, в которую среди прочих входят депутаты Госдумы

В Минтрансе предлагают штрафовать водителей самокатов за нетрезвую езду, а также многие другие нарушения, например, за превышение скорости, опасную езду или движение по дороге, которая предназначена для автомобилей.

Предполагается, что за лихачество на самокате россиян начнут штрафовать на 500-800 рублей. Это же относится и ко всем другим людям, которые управляют средствами индивидуальной мобильности.

По словам зампредседателя думского комитета по транспорту Владимира Афонского, штраф за подобные нарушения должен быть больше. Это обусловлено тем, что даже обладатель самоката может нанести большой урон здоровью пешехода в случае если он в него врежется.

В данный момент решается вопрос о том, кто и как будет контролировать таких водителей.