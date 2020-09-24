Водительские права предложили выдавать с 16 лет

В Государственной автомобильной инспекции получили письмо с предложением разрешить выдачу водительских удостоверений лицам, достигшим 16-летнего возраста.
Как уточнили в пресс-службе Министерства внутренних дел, инициатива находится на стадии рассмотрения. Комментировать ее по существу в ведомстве отказались, сообщает РИА Новости.
Ранее депутат Государственной думы Василий Власов направил начальнику ГУОБДД РФ письмо с предложением снизить минимальный возраст для получения прав на управление легковым автомобилем до 16 лет.