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Госавтоинспекция изучит предложение выдавать права с 16 лет 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Водительские права предложили выдавать с 16 лет
Фото: pixabay.com
В Государственной автомобильной инспекции получили письмо с предложением разрешить выдачу водительских удостоверений лицам, достигшим 16-летнего возраста.
Как уточнили в пресс-службе Министерства внутренних дел, инициатива находится на стадии рассмотрения. Комментировать ее по существу в ведомстве отказались, сообщает РИА Новости.
Ранее депутат Государственной думы Василий Власов направил начальнику ГУОБДД РФ письмо с предложением снизить минимальный возраст для получения прав на управление легковым автомобилем до 16 лет.
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Автоновости , Василий Власов , Госдума , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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