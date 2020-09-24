Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Госдуме предложили выделять для беременных места на парковках 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Места для беременных могут выделить на парковках
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выделять на паркингах специальные места для беременных, а также многодетных семей, где есть хотя бы один ребёнок до шести лет. Копия письма на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT.
В своём обращении законодатель отметил, что многодетные родители с детьми дошкольного возраста и беременные женщины могут тратить значительное время на поиск парковочного места.
При этом, по мнению ряда экспертов и детских ортопедов, продолжительное пребывание малолетнего ребёнка в автомобильной люльке или автокресле оказывает негативное воздействие на его развитие, отметил депутат.

«Трудности возникают и у будущих мам, когда привычный процесс поиска парковочного места перерастает в непростую задачу и оказывает колоссальную физическую и психологическую нагрузку на женский организм. В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность выделения для многодетных семей, перевозящих детей в возрасте до шести лет, и для беременных женщин, пользующихся личным автотранспортным средством, парковочных мест, аналогичных инвалидным по своим размерным характеристикам», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили предоставлять автомобили российского производства семьям, в которых родился пятый ребёнок.
Видео дня. Средние выплаты по ОСАГО могут вырасти на 14%
RT на русском: последние новости
Суд арестовал сбившего пешеходов в центре Москвы рэпера Суд арестовал сбившего пешеходов в центре Москвы рэпера Пять человек погибли в аварии с грузовиком в Оренбургской области Пять человек погибли в аварии с грузовиком в Оренбургской области В ДТП в Барнауле погибли четыре человека В ДТП в Барнауле погибли четыре человека
Комментарии
Автоновости , Другое , Иван Сухарев , Михаил Черников , Госдума , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать погибшего в ДТП актёра ввели в кому
Мать погибшего в ДТП актёра ввели в кому
Названы самые ненадежные транспортные средства
Названы самые ненадежные транспортные средства
Машину разорвало: страшное ДТП убило пятерых россиян
Машину разорвало: страшное ДТП убило пятерых россиян
В России на платных дорогах введут свободный поток
В России на платных дорогах введут свободный поток
Видео
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
00:14
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
ДТП
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
00:14
Преподаватель осталась без ноги из-за ДТП в Москве
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение