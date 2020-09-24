Автомобилисты смогут втрое сэкономить на топливе, перейдя с бензина на газомоторное топливо, а окупится переход на газ даже при небольших пробегах менее чем за год, подсчитал для РИА Новости аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин.

"Экономия на топливных расходах в случае перехода на метан высока и может быть интересна не только предприятиям, но и простым автовладельцам. Например, в расчете на 1 километр затраты на топливо для бензиновой Lada Vesta составят 3 рубля, для версии на компримированном природном газе (КПГ) — 1 рубль. Для дизельного "Камаза" расходы составят 18,6 рубля за километр, при переоборудовании — уже 7,9 рубля за километр", — сказал эксперт.

Столь значимая разница объясняется низкой стоимостью КПГ — порядка 16,5 рубля за кубометр, поясняет аналитик. При этом кубометр КПГ примерно соответствует одному литру бензина.

По словам Тимонина, стоимость переоборудования существенно варьируется в зависимости от класса транспортного средства: в партнерских центрах сети АГНКС "Газпрома" оснащение легкового автомобиля будет стоить от 85 тысяч рублей. За доработку тягача в среднем придется заплатить порядка полумиллиона рублей. Соответствующим образом различаются и субсидии, увеличенные вдвое на 2020 год: для легкового автомобиля массой до 1800 кг ее максимальный размер составит 54 тысячи рублей, для магистрального тягача — уже до 294 тысяч.

"Таким образом, в обоих случаях господдержка покроет порядка 60% затрат. Маркетинговые программы компании "Газпром газомоторное топливо" позволят автовладельцам компенсировать еще 30% первоначальных расходов. С учетом этого переход на газ даже при небольших пробегах окупится менее чем за год", — подсчитал эксперт.

По мнению аналитика, щедрость правительственной программы поддержки при переходе автомобилей на газ при высокой экономической эффективности КПГ можно объяснить, в первую очередь, недостаточным уровнем развития заправочной инфраструктуры, что сегодня является главным препятствием для широкомасштабного развития рынка газомоторного топлива.