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Автомобилистам дали совет, как сэкономить на топливе 

Ura.Ru 2 часа назад
Россиянам назвали способ сэкономить на топливе
Фото: РИА Новости
Автомобилисты смогут втрое сэкономить на топливе, перейдя с бензина на газомоторное топливо. Об этом рассказал аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин.

«Экономия на топливных расходах в случае перехода на метан высока», — сообщил Тимонин.

При этом переход на газ сможет окупиться уже через год. Стоимость переоборудования легкового автомобиля будет стоить от 85 тысяч рублей. Тягача — порядка полумиллиона рублей. В обоих случаях господдержка покроет порядка 60% затрат, пишет РИА «Новости».
В России хотят запретить продажу любых видов неавтомобильного топлива на АЗС. Как пояснили в Минпромторге, сейчас отсутствует прямой запрет на продажу судового и печного топлива. Из-за этого некоторые недобросовестные предприниматели идут на мошеннические схемы.
Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС, передает «Национальная служба новостей». Председатель правления межрегиональной общественной организации потребителей «Народный контроль» Алексей Смирнов считает, что это может привести к росту цен.
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Автоновости , Алексей Смирнов , Минпромторг , РИА Новости
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