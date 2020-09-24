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Как сэкономить на заправке авто в три раза 

Мария Иванова 24 минуты назад
Как сэкономить на заправке авто в три раза
Фото: РИА Новости
Эксперт VYGON Consulting Иван Тимонин заявил, что переход с бензина на газомоторное топливо снизит траты водителей на заправку в три раза. Об этом сообщает «Прайм».
По словам Тимонина, у бензиновой Lada Vesta траты на топливо составляют три рубля за километр, а у этого же автомобиля на компримированном природном газе (КПГ) — один рубль.
Для «Камаза» на дизеле расходы составляют 18,6 рубля за километр, а если его переоборудовать на газомоторное топливо — 7,9 рубля.
Тимонин объяснил заметную разницу в цене низкой стоимостью КПГ — около 16,5 рубля за кубометр (кубометр почти равнозначен литру бензина).
Стоимость переоборудования легковушки для заправки КПГ начинается от 85 тысяч рублей, тягача — около 500 тысяч рублей. При этом для переоборудования предусмотрена господдержка, которая покроет около 60 процентов затрат, подчеркнул эксперт.
Как сообщал «Рамблер», ранее агентство «Автостат» выяснило, что 42 процента россиян тратят на бензин в месяц более четырех тысяч рублей.
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Комментарии
Автоновости , Lada Vesta , Lada , Камаз
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