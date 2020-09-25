Водителей проверят на трезвость дистанционно

В России разработана специальная система, позволяющая проверять водителей на предмет алкогольного опьянения на расстоянии, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Ведомости».

Уже в ближайшее время она начнёт использоваться для проверки рулевых из коммерческого и общественного транспорта перед их выходом на рейсы.

Программно-аппаратный комплекс состоит из устройства с инфракрасным термометром, камеры с технологией распознавания лиц, тонометра и алкотестера. Весь проверочный комплекс в стационарном формате будет стоить 180 тысяч рублей. Переносной окажется чуть дешевле — всего 150 тысяч.

Если при проверке водителя будет обнаружено, что он недавно употреблял алкоголь, то его отстранят от выхода на рейс. При каждом подобном случае руководство того или иного предприятия будет получать соответствующее уведомление.

Кроме чисто электронных замеров, водитель будет должен рассказать о своём самочувствии медикам. Они тоже будут участвовать в процессе обсуждения того, можно ли допустить до работы того или иного водителя или нет.

Отмечается, что новый вид проверки будет занимать у водителя всего две с половиной минуты.