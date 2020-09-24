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520 километров на одной зарядке: представлен Volkswagen ID.4 

Motor.ru 1 час назад
520 километров на одной зарядке: представлен Volkswagen ID.4
Фото: © Volkswagen
Компания Volkswagen представила компактный электрический кроссовер ID.4, который станет глобальным и появится на многих мировых рынках. Автомобиль получил внешность в духе электрохэтчбека ID.3 — первой модели из электрической линейки ID, — запас хода до 520 километров и богатый список современных технологий.
Кроссовер, так же, как и «младшая» модель, базируется на модульной платформе MEB и достигает в длину 4584 миллиметров, в ширину — 1852 миллиметров, а в высоту — 1612 миллиметров. Колёсная база новинки равна 2766 миллиметрам, а вместимость багажника варьируется от 543 до 1575 литров (со сложенными задними сиденьями). Размерность колёсных дисков — от 19 до 21 дюймов.
Полностью светодиодная оптика с трёхмерным рисунком задних фонарей предлагается уже в начальной комплектации ID.4. За доплату доступны матричные фары IQ.Light с системой автоматического переключения дальнего света.
© Volkswagen
В салоне — минимум физических кнопок. ID.4 оснащён 5,3-дюймовой цифровой приборной панелью и 12-дюймовым тачскрином мультимедийной системы, которая также управляется голосовыми командами. Опционально можно установить проекционный дисплей с дополненной реальностью, проецирующий указания навигатора на лобовое стекло.
В списке оснащения также числятся адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент, передние сиденья с массажем и «умная» подсветка с 30 цветами на выбор, которая умеет оповещать о блокировке дверей и входящих звонках, а также посоветует сменить полосу движения на верную, используя данные навигатора.
Электрокроссовер предложат в двух модификациях: с одним мотором и задним приводом, и с двумя — по одному на каждой оси. Заднеприводному ID.4 положены три двигателя на выбор: мощностью 148 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента, 175 сил и 310 Нм, а также 204 силы и 310 Нм. Последний вариант уже доступен для заказа. С места до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 8,5 секунд, а максимальная скорость составляет 160 километров в час.
Базовые моторы питаются от аккумулятора ёмкостью 55 киловатт-часов, обеспечивающего запас хода до 360 километров. Двигатель мощностью 204 силы оснащается батареей на 77 киловатт-часов, которая позволит проезжать на одной зарядке до 520 километров. Полноприводная версия получит топовую батарею и два электромотора, суммарная отдача которых составит 306 сил. С помощью экспресс-зарядки аккумулятор ID.4 можно будет пополнить на 320 километров хода за 30 минут, а полная зарядка займёт 7,5 часа.
Сборку Volkswagen ID.4 наладят на заводе в немецком Цвиккау, с конвейера которого сходит и ID.3. В будущем кроссовер начнут собирать также в Китае и в США. В Германии уже открыт предзаказ: базовую версию предлагают по цене от 43 229 евро (3,9 миллиона рублей по текущему курсу), а топовую — за 58 438 евро (5,3 миллиона рублей). Поставки начнутся в конце нынешнего года.
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Автоновости , Volkswagen
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