Поддержавшие транспортную реформу отмечали, что она поможет улучшить экологическую ситуацию, сократить количество пробок и парковок, увеличить свободную территорию во дворах. Противники идеи говорили о неудовлетворительном состоянии общественного транспорта, безопасности и комфорте передвижения в нем, нехватке удобных маршрутов. Введение платы за проезд на личной машине некоторые опрошенные расценили как фактор для увеличения социального неравенства. Сами автомобилисты указали, что и так много платят за бензин и пользование автомобилем, тем более в России многие дороги сделаны некачественно.