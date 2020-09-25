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Экс-дизайнер «АвтоВАЗа» раскритиковал внешний вид роскошных BMW 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Экс-дизайнер «АвтоВАЗа» раскритиковал вид BMW
Фото: Эскиз BMW 3 серии E90 © Jartsev Vladimir / Facebook
Бывший дизайнер российской компании «АвтоВАЗ» Владимир Ярцев прокомментировал внешний вид автомобиля люксовой серии немецкой марки BMW и озадачил пользователей сети. Соответствующий пост появился на его странице в Facebook.
Ярцев разместил в соцсетях фото эскизов 2005 года, на которых изображен роскошный BMW 3-Series с широкими «ноздрями» радиаторной решетки. В подписи к публикации он раскритиковал описанную деталь автомобиля.

«15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипертрофировать решетку BMW… Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее», — высказался экс-дизайнер.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к словам Ярцева.

«Бывшему дизайнеру легендарного ВАЗа виднее, как должен выглядеть BMW. Не пойму, почему немцы вас до сих пор не наняли», «Это какой-то сюр, честное слово. Человек, причастный к производству российского дерьма на колесах, критикует BMW», «В следующей жизни, этих нехороших дизайнеров сошлют на АвтоВАЗ», — писали они.

Ранее в сентябре американская певица и актриса Пэрис Хилтон показала роскошное авто за миллионы рублей и была обругана. 39-летняя фотомодель разместила ролик, на котором попозировала рядом с BMW i8 Roadster перламутрового цвета за 165 тысяч долларов (12,7 миллиона рублей). Подписчики актрисы раскритиковали дизайн ее автомобиля.
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Комментарии 15
Автоновости , BMW , BMW i8 , Lada , Пэрис Хилтон , Автоваз
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