Экс-дизайнер «АвтоВАЗа» раскритиковал вид BMW

«Бывшему дизайнеру легендарного ВАЗа виднее, как должен выглядеть BMW. Не пойму, почему немцы вас до сих пор не наняли», «Это какой-то сюр, честное слово. Человек, причастный к производству российского дерьма на колесах, критикует BMW», «В следующей жизни, этих нехороших дизайнеров сошлют на АвтоВАЗ», — писали они.