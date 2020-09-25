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Infiniti показала, каким будет новый QX60 

Motor.ru и ещё 5 5 часов назад
Infiniti показала, каким будет новый QX60
Фото: © Infiniti
Компания Infiniti представила концепт QX60 Monograph, который уже в следующем году трансформируется в серийную машину. Пока же это просто дизайн-макет, о чем свидетельствует глухое остекление, демонстрирующий тот уровень кардинальных изменений, что ждёт кроссовер второго поколения.
Название Monograph, или «монография», японцы выбрали неслучайно: этим термином обозначают научный труд, углубленно рассматривающий одну конкретную тему. И в случае с QX60 Monograph речь идёт о дизайне — ведь в таком ключе будет выполнен не только следующий QX60, но и будущие модели марки.
© Infiniti
Как и прежде, Infiniti ищет вдохновения в японской культуре и традициях: в частности, обращается к концепции «間 ма», которая предлагает абстрагироваться от всего лишнего и создать гармоничный облик лишь за счет правильного подобранных элементов.
© Infiniti
Причем эти элементы заметны только с близкого расстояния. Например, узор решетки радиатора Double Arch напоминает складки оригами; перпендикулярные линии на панорамной крыше — это недвусмысленный намек на сложенное кимоно и современную японскую архитектуру, а подложка фар и вовсе отсылает к ребристой поверхности теплоотвода.
© Infiniti
В остальном же QX60 второго поколения должен стать более мускулистым, аэродинамичным и монументальным, но дословно повторять концепт все же будет. В компании говорят, что QX60 Monograph демонстрирует только некоторые пропорции и стилистические решения серийной машины.
А вот о технике нет даже предварительной информации. По слухам, «второй» QX60 лишат атмосферного V6 3.5 и оснастят двухлитровой «турбочетверкой» с переменной степенью сжатия. На QX50 агрегат развивает 272 лошадиные силы и 380 Нм крутящего момента и работе в паре с вариатором XTronic.
Впрочем, это только догадки. Подробности станут известны в следующем году, когда дебютирует серийный автомобиль.
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