Названы самые угоняемые автомобили из России за рубеж

Автомобили корейского, немецкого и японского производства класса люкс и премиум-класса чаще других угоняют за пределы России. Об этом в интервью ТАСС в пятницу сообщил начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук

"В основном это дорогостоящие машины класса люкс и премиум-класса немецкого, японского и корейского производства. Идентификация обнаруженных иномарок проводится в том числе по учетам заводов-изготовителей. Взаимодействие в этой сфере налажено с бюро Интерпола государств, на территории которых расположены головные офисы крупнейших производителей транспортных средств", — сказал он.

По его словам, полицейским удается установить исходные данные машины и найти ее законного владельца даже если уничтожен VIN или номера двигателя. "За 30 лет существования нашего бюро на территории России установлено около 35 тыс. автомобилей, похищенных за рубежом. А в других странах найдено около 20 тыс. машин, похищенных в России", — добавил Прокопчук.