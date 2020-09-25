Назван способ не платить за штрафы с камер 

Журналисты издания Life.ru рассмотрели случай, когда столичный автовладелец, нарушивший ПДД, избежал оплаты штрафа, выписанного ему на основе показаний дорожной камеры. Правда для этого водителю пришлось дойти до Верховного суда.

Речь идет об автовладельце по имени Виктор. Однажды Москвич припарковал свою машину в неположенном месте, что было зафиксировано дорожной камерой. В результате мужчине был выписан штраф в размере 3 тысяч рублей. Однако извещение пришло водителю только 60 дней спустя. При этом в постановлении говорилось, что Виктор обязан оплатить 6 тысяч рублей штрафа, поскольку он пропустил срок платежа.

Автовладелец, который не получал никаких документов о первом штрафе, отправился в суд. Оказалось, что уведомление потерял сотрудник Почты России , однако мировой судья оказался непреклонен, оставив взыскание в силе. Апелляция на его решение результатов не принесла, а вот в Верховном суде встали на сторону водителя.

«Суды не исследовали и не дали должную оценку фактам. Согласно закону, если не установлено обратное, то вины гражданина в неполучении протокола нет», — цитируют журналисты слова из постановления Верховного суда.

В результате административное преследование московского водителя было прекращено.