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Skoda объявила о выпуске Fabia следующего поколения в 2021 году 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
Обновленная Fabia выйдет в начале следующего года
Фото: Skoda
Производители чешского автомобильного концерна Skoda объявили о выпуске обновленной модели Fabia в начале следующего года.
Новинка будет относиться к 2021 модельному году. Для производства модели будет использована новая платформа MQB A0, которая ранее была задействована в выпуске: VW Polo и SEAT Ibiza, а также более стильной Audi A1.
Под капотом будет установлен стандартный силовой агрегат, работающий в паре с пяти— и шестиступенчатой механической коробкой передач или "автоматом". Гибридная установка появится у модели только после презентации обновленной Octavia. Появление гибрида позволит снизить выбросы и уменьшить расход топлива, что даст возможность соответствовать постоянно ужесточающимся экологическим нормам.
Skoda
В оснащение новинки войдет большое количество функций, а именно: ABS, климат-контроль, датчик дождя, подогрев сидений, круиз-контроль, электропривод зеркал, современная мультимедиа и так далее.
Стоимость новинки озвучат после начала серийного производства и массовых продаж.
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Автоновости , Audi , SEAT Ibiza , SEAT , Audi A1 , Volkswagen , Skoda
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