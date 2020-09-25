Обновленная Fabia выйдет в начале следующего года

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Производители чешского автомобильного концерна Skoda объявили о выпуске обновленной модели Fabia в начале следующего года.

Новинка будет относиться к 2021 модельному году. Для производства модели будет использована новая платформа MQB A0, которая ранее была задействована в выпуске: VW Polo и SEAT Ibiza , а также более стильной Audi A1.

Под капотом будет установлен стандартный силовой агрегат, работающий в паре с пяти— и шестиступенчатой механической коробкой передач или "автоматом". Гибридная установка появится у модели только после презентации обновленной Octavia. Появление гибрида позволит снизить выбросы и уменьшить расход топлива, что даст возможность соответствовать постоянно ужесточающимся экологическим нормам.

Skoda

В оснащение новинки войдет большое количество функций, а именно: ABS, климат-контроль, датчик дождя, подогрев сидений, круиз-контроль, электропривод зеркал, современная мультимедиа и так далее.

Стоимость новинки озвучат после начала серийного производства и массовых продаж.