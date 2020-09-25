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Новый концепт Great Wall сделали похожим на «Волгу» 

Motor.ru и ещё 1 15 часов назад
Новый концепт Great Wall сделали похожим на «Волгу»
Фото: Motor
Китайская компания Great Wall привезёт на автосалон в Пекине необычную новинку — четырёхдверный концепт-кар, получивший название Futurist. Не смотря на название, машина выполнена в стиле ретро — а в профиль вообще напоминает «Волгу».
На официальных рендерах и эскизах виден седан с защитными накладками по периметру кузова, мультиспицевыми колёсными дисками и кормой, напоминающей ГАЗ-3110 «Волга». Автомобиль обильно украшен хромом, лишён средних оконных стоек, а на выступающей накладке переднего бампера установлены узкие противотуманные фары.
Присутствуют и современные технологические решения — «утопленные» в кузов дверные ручки и миниатюрные камеры, играющие роль зеркал заднего вида. Отсылки к ретро продолжаются в салоне, который выглядит более футуристично за счёт множества экранов, отвечающих за мультимедийную систему, приборную панель и внешние камеры. Также имеется фоновая подсветка и отсек для зарядки гаджетов.
По данным нидерландского AutoWeek, концепт-кар базируется на новой модульной платформе Lemon, которая ляжет в основу будущих моделей Great Wall и Haval. От предыдущих «тележек» её отличает сниженная масса, повышенная жёсткость и универсальность — Lemon легко адаптировать почти ко всем типам силовых установок, включая водородные.
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Пекинский автосалон, в рамках которого дебютирует Futurist, пройдёт с 26 сентября по 5 октября 2020 года в Китайском международном выставочном центре. На мотор-шоу также будут представлены пикап General от китайской марки Foton, электрический шоу-кар Radiance от BAIC, оснащённый автопилотом четвертого уровня, угловатый электрохэтчбек Honda и другие новинки.
Источник: Autoweek.nl
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Автоновости , Honda
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