Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Новый Land Rover Defender в России будет дешевле, чем в Британии

Car.ruиещё 2
1 час назад
Не так давно появившийся на рынке РФ автомобиль Land Rover Defender выйдет не с теми моторами, о которых производитель говорил прежде. Российские автолюбители не смогут купить машину с агрегатом на 249 лошадиных сил.
На Land Rover Defender для России заменят моторы
Фото: Car.ruCar.ru
Разработчики решили убрать из списка доступных на российском рынке автомобилей Land Rover модификацию с умеренно-гибридным «дизелем» мощностью 249 лошадиных сил и 48 вольт с аккумулятором, который накапливает энергию, производимую в ходе торможения.
О причинах такого решения в компании ничего не рассказали. Нет информации и касательно того, как сильно соответственный вердикт повлияет на изменение стоимости на внедорожник.
Прием заказов на новый Defender начался в первой половине сентября этого года, и в России автомобиль станут продавать с двумя двигателями под капотом. Ими окажутся четырехцилиндровый «дизель» мощностью 200 лошадиных сил, а альтернативой выступает транспорт с 400-сильной установкой, обладающий дополнительно стартер-генератором.
Благодаря грамотно созданной конструкции, потенциальные владельцы смогут установить полный привод и восьмиступенчатую «автоматику».
Автоновости,Бортжурнал,Land Rover Defender,Rover,Land Rover,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители