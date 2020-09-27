На Land Rover Defender для России заменят моторы

Не так давно появившийся на рынке РФ автомобиль Land Rover Defender
выйдет не с теми моторами, о которых производитель говорил прежде. Российские автолюбители не смогут купить машину с агрегатом на 249 лошадиных сил.
Разработчики решили убрать из списка доступных на российском рынке автомобилей Land Rover
модификацию с умеренно-гибридным «дизелем» мощностью 249 лошадиных сил и 48 вольт с аккумулятором, который накапливает энергию, производимую в ходе торможения.
О причинах такого решения в компании ничего не рассказали. Нет информации и касательно того, как сильно соответственный вердикт повлияет на изменение стоимости на внедорожник.
Прием заказов на новый Defender начался в первой половине сентября этого года, и в России автомобиль станут продавать с двумя двигателями под капотом. Ими окажутся четырехцилиндровый «дизель» мощностью 200 лошадиных сил, а альтернативой выступает транспорт с 400-сильной установкой, обладающий дополнительно стартер-генератором.
Благодаря грамотно созданной конструкции, потенциальные владельцы смогут установить полный привод и восьмиступенчатую «автоматику».