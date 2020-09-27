На Land Rover Defender для России заменят моторы

О причинах такого решения в компании ничего не рассказали. Нет информации и касательно того, как сильно соответственный вердикт повлияет на изменение стоимости на внедорожник.

Прием заказов на новый Defender начался в первой половине сентября этого года, и в России автомобиль станут продавать с двумя двигателями под капотом. Ими окажутся четырехцилиндровый «дизель» мощностью 200 лошадиных сил, а альтернативой выступает транспорт с 400-сильной установкой, обладающий дополнительно стартер-генератором.