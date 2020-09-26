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На КАМАЗе хотят выпустить электрокар-преемник «Оки» 

Car.ru 53 минуты назад
На КАМАЗе хотят выпустить электрокар-преемник «Оки»
Фото: Сar.ru
На заводе КамАЗ в Набережных Челнах запланировали выпуск компактного электрокара, который должен стать преемником микролитражки «Ока». По мнению руководства предприятия, автомобиль будет пользоваться спросом у молодых автовладельцев.
Разработка новинки доверена Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, а точнее, его Центру компьютерного инжиниринга. Заместитель главы КамАЗ по развитию Ирек Гумеров отметил, что спрос на подобный электромобиль высок среди покупателей в возрасте до 35 лет.
Новинку планируют выполнить в кузове трехдверного хэтчбека и оснастить четырьмя пассажирскими местами. Основой автомобиля станет пространственная трубчатая рама с мощным несущим основанием. Кузовные панели выполнят из легких композитов, а аккумуляторная батарея будет спрятана под полом.
Уже закончена цифровая разработка модели и, с помощью новейших технологий, она проходит виртуальное тестирование и настройку. Компьютерная разработка позволяет серьезно сэкономить финансы на создании прототипов, а также вдвое ускорить появление серийной модели.
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Автоновости , Ирек Гумеров , Камаз
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